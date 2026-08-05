Бизнес активността в еврозоната се повиши до най-високото си ниво от осем месеца през юли, тъй като възстановяването на сектора на услугите се съчета с укрепването на производствения сектор. Несигурната посока на конфликта в Близкия изток обаче продължи да помрачава перспективите, предава Ройтерс.

Комбинираният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) за еврозоната на S&P Global, който обединява проучванията за сектора на услугите и промишлеността, е нараснал до 52 пункта през юли спрямо неутралното ниво от 50 пункта през юни, като резултатът е малко над предварителната оценка от 51,9 пункта. Това е първото му навлизане в зоната на растеж от март насам.

Стойности над 50 пункта показват ръст на икономическата активност.

„Окончателният показател за юли допълва картината на окуражаваща устойчивост на икономиката на еврозоната на фона на продължаващата война на САЩ и Израел в Иран, но също така подчертава как бизнес средата се влияе от променящия се геополитически пейзаж“, коментира Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в S&P Global Market Intelligence.

Общият брой на новите поръчки - ключов показател за търсенето - се увеличи с най-бързия темп от ноември насам, подкрепен от възстановяването на новия бизнес в сектора на услугите и лекото ускоряване на ръста на фабричните поръчки. Износните поръчки са останали слаби, въпреки че темпът на спад е най-бавният за последната малко повече от една година.

Индексът за сектора на услугите се е повишил до петмесечен връх от 51,7 пункта през юли спрямо предходните 49,4 пункта, като резултатът е малко над предварителната оценка от 51,6 пункта и сочи първо разширяване на сектора от март насам.

Подобрението през юли беше широко разпространено в еврозоната. Германия отчете първото увеличение на производството в частния сектор от март насам, докато Италия и Испания отбелязаха по-силен от очакваното растеж. Испания се открои с най-доброто си представяне от повече от година и половина. Франция остана изключение, като активността там продължи да се свива, макар и с по-бавен темп.

Заетостта се е стабилизирала през миналия месец, прекратявайки шестмесечната серия от съкращения на работни места. Доверието на бизнеса е достигнало до петмесечен връх, макар и оставайки под нивата отпреди нападението на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари.

Що се отнася до цените, инфлацията при входящите разходи се е забавила до петмесечно дъно, а тази при цените на крайната продукция се е охладила до най-ниското си ниво от март насам, носейки известно облекчение за потребителите и централните банкери. И двата показателя обаче остават повишени спрямо историческите средни стойности от проучванията.

Инфлацията в страните, използващи еврото, се ускори до 2,9% през юли спрямо 2,8% месец по-рано, показаха официални данни от миналата седмица. Това увеличи вероятността за ново повишение на лихвените проценти от Европейската централна банка (ЕЦБ), което може допълнително да натежи върху търсенето, тъй като домакинствата ограничават разходите си.

Според анкета на Ройтерс сред икономисти от миналия месец се очаква ЕЦБ да повиши основния си лихвен процент през септември.