България е първа в ЕС по годишен ръст на цените на производител в промишлеността

България заема челното място в Европейския съюз (ЕС) по ръст на цените на производител в промишлеността на годишна база. През юни те са скочили с 18,2% спрямо същия месец година по-рано, сочат публикувани в сряда данни на Евростат.

Според предварителните оценки обаче страната ни е и сред отчелите най-осезаемо месечно поевтиняване, като то възлиза на 1,3%.

През юни спрямо май цените на производител в промишлеността са намалели с 0,3% в еврозоната и с 0,2% в ЕС. На годишна база те са се повишили с 4,6% във валутния съюз и с 4,7% в целия евроблок.

Най-големите месечни спадове в цените на производител в промишлеността са отчетени в Литва (1,7%), Ирландия (1,5%), България и Гърция (и двете с по 1,3%), а най-голямо увеличение е регистрирано в Словакия (1,1%), Румъния (1%) и Естония (0,9%).

Най-сериозните годишни ръстове се наблюдават в България (18,2%), Румъния (14,3%) и Ирландия (11,4%), докато единственият спад е регистриран в Люксембург (3,2%).