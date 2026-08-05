Нидерландия подкрепя Клаас Нот за ръководител на ЕЦБ

Нидерландия подкрепя Клаас Нот за ръководител на Европейската централна банка (ЕЦБ), тъй като надпреварата за наследяването на поста на Кристин Лагард наближава решаваща фаза. Бившият управител на нидерландската централна банка вече е получил официална подкрепа от правителството си, според говорител на Министерството на финансите, цитиран от Bloomberg.

Нот се смята за фаворит за поста в ЕЦБ, заедно с испанеца Пабло Ернандес де Кос, който получи подкрепата на правителството си. В момента той е начело на Банката за международни разплащания.

Осемгодишният мандат на Лагард като управител на ЕЦБ приключва през октомври 2027 г., но тя намекна, че иска да се оттегли по-рано, около началото на следващата година, за да играе роля във френската политика в навечерието на ключовите президентски избори в родината си.

Други висши позиции в централната банка на еврозоната също скоро ще бъдат овакантени, включително на главния икономист Филип Лейн и члена на изпълнителния съвет Изабел Шнабел. Това увеличава вероятността европейските политици да разпределят ролите като част от пакет.

Подобни назначения обикновено се стремят към баланс между големи и малки страни, Север и Юг, ястреби и гълъби и – в идеалния случай, както и по пол. През юни хърватинът Борис Вуйчич замени испанеца Луис де Гиндос като вицепрезидент на ЕЦБ.

Икономисти, анкетирани от Bloomberg през юли, смятат, че Пабло Ернандес де Кос има предимство пред Нот за най-високата позиция в ЕЦБ. Нидерландецът, който е и председател на Съвета за финансова стабилност, в момента ръководи собствена консултантска фирма, която съветва нидерландски и европейски институции, изнася лекции в Университета в Грьонинген и Университета в Амстердам и говори на международни конференции.

Миналата година самата Лагард определи Клаас Нот като „подходящ наследник“. „Познавам го от поне шест години. Той има интелекта, издръжливостта и способността да ангажира другите“, казва тя.

Нот беше възприеман като ястреб по отношение на паричната политика, преди да смекчи позицията си в края на 14-годишния си мандат начело на нидерландската централна банка. Той се смяташе за потенциален компромисен кандидат, който да замени Марио Драги като управител на ЕЦБ през 2019 г., преди Лагард да получи поста.