Облигационните фондове избират Европа, глобалните рискове са все по-трудни за оценка

Европейските облигации се очертават като по-сигурен избор за мениджърите на фондове, които се опитват да се ориентират в условията на все по-несигурна глобална среда.

UBS Asset Management и Guinness Global Investors увеличават покупките на германски държавни облигации, Barings продаде американски държавни ценни книжа, за да увеличи експозицията си към облигациите на Италия, Испания и Франция, а Aviva Investors смята, че повишената експозиция към облигациите от еврозоната е привлекателна.

„Има сериозни аргументи за намаляване на експозицията към американските държавни облигации, ограничаване на вложенията в британски държавни облигации и насочване към Европа“, казва Брайън Мангвиро, инвестиционен мениджър в Barings. „Ако търсите по-стабилна институционална и политическа среда, съчетана със слаб икономически растеж и ниска инфлация, логичният избор е Европа“, добавя той.

Американските държавни облигации постепенно губят привлекателност, тъй като се засилват съмненията относно способността на председателя на Федералния резерв Кевин Уорш да овладее инфлацията. В същото време инвеститорите очакват следващия бюджет на Великобритания, за да получат по-ясна представа за плановете на правителството за публичните разходи.

Японските държавни облигации са под натиск заради силната волатилност и доходността, която се изкачва до най-високите нива от десетилетия. Намесата на властите в подкрепа на йената може да донесе единствено временно облекчение.

Макар че облигациите от еврозоната също пострадаха от глобалните разпродажби, предизвикани от войната с Иран и последвалата енергийна криза, част от инвеститорите смятат, че перспективите пред фискалната и паричната политика в региона са по-предвидими, отколкото в САЩ, Великобритания и Япония.

Тези очаквания вече са по-добре отразени в пазарните оценки. Показателен е и фактът, че аукционът за 10-годишни японски държавни облигации във вторник привлече най-слабото търсене от май 2025 г.

Доходността по 30-годишните американски държавни облигации достигна през миналата седмица най-високото си ниво от 2007 г., като се представи значително по-слабо от германските държавни облигации. Разликата между доходността на двата инструмента достигна най-голямата си стойност за последната година.

Разликата в доходността между американските и германските дългосрочни облигации достигна най-високо ниво от година през юли. Графика: Bloomberg

Петролът е основният фактор зад преоценката на очакванията за лихвените проценти през тази година. Цената му остава с около 15% по-висока спрямо края на февруари.

Инвеститорите са обезпокоени и от други фактори, които правят дългосрочните облигации по-рискови. Увеличените разходи за отбрана и застаряващото население натоварват публичните финанси, а геополитическото напрежение, климатичните промени и търговските бариери могат да задържат инфлацията на по-високи нива за по-дълго.

Перспективите пред американските държавни облигации се усложняват и от неяснотата около стратегията на Федералния резерв за възстановяване на ценовата стабилност. Миналата седмица централната банка остави лихвените проценти без промяна, а нееднозначните изказвания на управителя ѝ Кевин Уорш по ключови въпроси породиха съмнения относно ангажимента му да върне инфлацията към целта от 2%.

Допълнително безпокойство предизвика публикация на New York Times от петък, според която Уорш обмисля да намали честотата на заседанията по паричната политика.

Във Великобритания инвеститорите вероятно ще останат предпазливи поне до представянето на първия бюджет на правителството на премиера Анди Бърнам на 28 октомври. Очаква се тогава да бъдат публикувани данъчните и разходните планове на кабинета, който е изправен пред трудната задача да финансира увеличените военни разходи и системата за социални грижи. Доходността по 30-годишните британски държавни облигации вече е най-високата сред развитите икономики.

Европа също е изправена пред фискални предизвикателства и остава уязвима от продължаващите колебания в цените на енергоизточниците вследствие на конфликта в Близкия изток. Въпреки това част от инвеститорите смятат, че Европейската централна банка (ЕЦБ) ще реагира по-решително от останалите големи централни банки за ограничаване на последиците.

Според пазара на лихвени суапове инвеститорите очакват ЕЦБ да повиши основните лихвени проценти с 0,25 процентни пункта до края на годината, а вероятността за още едно повишение надхвърля 60%. В момента пазарът оценява малко по-агресивно затягане на паричната политика в еврозоната, отколкото в САЩ или Великобритания.

Слаба инфлация

Кевин Джао, ръководител на отдела за глобални държавни облигации и валути в UBS Asset Management, коментира, че пазарите надценяват необходимостта от допълнително затягане на паричната политика в Европа. Според него покачването на доходността по 10-годишните германски държавни облигации над 3% през миналия месец е създало добра възможност за покупки.

„Европа няма инфлационен проблем. Това я отличава от Великобритания и САЩ“, казва Джао, който определя германските държавни облигации като привлекателен защитен актив. „В дългосрочен план Европа остава регион с нисък икономически растеж, ниска инфлация и много надеждна, независима централна банка“, добавя той.

Европа също така далеч не е еднозначно убежище за инвеститорите, тъй като нуждите от финансиране и политическите рискове се различават значително между отделните държави. След като инвеститорите изберат Европа пред останалите големи пазари, следващото предизвикателство е да решат облигациите на коя държава да купят.

Ким Крофърд от JPMorgan Asset Management е намалила експозицията си към дългосрочните италиански държавни облигации, тъй като според нея бюджетните преговори през септември могат да се окажат рискови заради разногласията в управляващата коалиция на премиера Джорджа Мелони. Тя вижда възможност във френските държавни облигации, чиято доходност при 10-годишния матуритет е с близо 80 базисни пункта по-висока от тази на германските книжа.