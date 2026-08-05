Индексите на БФБ затвориха разнопосочно след сесия с по-слаба активност

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) претърпяха малки изменения в сряда при по-слаба активност и оборот под 675 хил. евро.

Основният индекс SOFIX се понижи с 0,08% до 1311,19 пункта, а по-широкият бенчмарк BGBX40 спадна с 0,27% до 220,07 пункта.

Същевременно индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT нарасна с 0,22% до 236,72 пункта, BGTR30 добави 0,25% до 1106,44 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – 0,17% до 118,42 пункта.

Акциите на „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) са с най-голям оборот в сесията – близо 126,8 хил. евро. Следват акциите на „Шелли груп“ с над 114,1 хил. евро, „Тиз Инвест“ с малко над 70 хил. евро, „Агрия Груп Холдинг“ с 27 хил. евро и „Смарт Органик“ с 25 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция в сесията с 48 сделки, следвана от ПИБ и “Химимпорт“ с по 20 и „Агрия Груп Холдинг“ със 17.

От акциите в състава на SOFIX тези на „Адванс Терафонд“ затвориха с най-силен ръст – 1,54%, следвани от „Смарт Органик“ с 0,57% и „Уайзър Технолоджи“ с 0,56%.

На другия полюс са акциите на ПИБ, които поевтиняха с 2,99%, на „Илевън Кепитъл“, които отчетоха спад от 2,41%, и на „Химимпорт“ с понижение от 1,6%.

От компонентите на индекса BGBX40 „Агрия Груп Холдинг“ отчита най-силен ръст – 9,74%. Следват „Трейс Груп Холд“ с 3,77% и „Адванс Терафонд“.

На другия полюс са акциите на „Чайкафарма“ със спад от 10,08%, следвани от ПИБ и „Илевън Кепитъл“ с 2,41%.

От акциите в beamX тези на „Болерон“ поскъпнаха с 14,78% в сесията, а на „ИмПулс Растеж“ – с 0,7%. Същевременно акциите на „ИпоТех Софком“ поевтиняха с 3,85%, а на „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ – с 1,87%.