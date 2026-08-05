Китай създаде германските автомобилни гиганти. Дойде времето и да ги срине

Десетилетия наред - още от 80-те години на миналия век, Китай създаде условия за силни продажби и тлъсти печалби за германските производители на автомобили, помагайки им да се превърнат в гиганти. Сега обаче носи отговорността за тяхното падение, пише европейското издание Politico.

Причината е, че в замяна на достъпа до този бързорастящ пазар, Пекин поиска съвместни предприятия и партньорства с местните компании. И през всички тези години те много внимателно са наблюдавали, учили са се и са инвестирали. Днес Китай произвежда по-добри електромобили на по-ниски цени от Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

Германските марки бяха символ на престиж в страната, но потребителите бързо се преориентираха към местните марки.

Местният автомобилен пазар е прегрял и се е свил с около 20% от началото на годината. Това принуждава не само чуждите марки, но и местните производители да водят брутална битка за оцеляване. Така генерираните печалби в Европа и Северна Америка , където като цяло секторът изглежда стабилен, се изтриват.

Китай продава повече коли в Европа, отколкото Германия в Китай

Изправени пред жестоката конкуренция у дома, китайските производители започнаха да предлагат своите автомобили в Европа и продажбите започват да растат. Според дани на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) китайските компании вече държат дял от 10% от европейския пазар.

Европейската комисия (ЕК) опита да помогне, налагайки мита, след проверка за държавни субсидии за китайските компании. Но мярката не дава голям резултат, защото не обхваща plug-in хибридите.

Ситуацията в световния автомобилен пазар сега вече е различна, пише още Politico. След години на доминация европейски производители сега са принудени да си сътрудничат с китайските компании. Пример е Stellantis, която вече работи успешно с китайската Leapmotor.

Кризата става все по-видима

Кризата при автомобилните гиганти става все по-явна, след като компаниите публикуваха отчетите си за полугодието. Цената ще платят в Европа след данните за големи загуби и анонси за съкращения и затваряне на заводи в цяла Европа.

Изпълнителният директор на Volkswagen Оливер Блуме коментира пред инвеститори, че ситуацията никога не е била толкова тежка, а бъдещето изглежда все по-рисково. Компанията преговаря със синдикатите за освобождаването на 100 хил. души и затваряне на заводи.

Блуме намекна и че може да премести производството на част от китайските си модели в Европа и да ги продава на европейския пазар. Анализаторите не смятат това за добра идея - според тях представата за тези коли ще бъде, че са евтини китайски автомобили с логото на VW и това ще нанесе репутационна щета.

BMW съобщи, че ще съкрати 8000 души от своите служители в Германия до края на 2027 година, а Mercedes-Benz поиска от своите служители да се съгласят на увеличаване на работната седмица - от 35 часа на 40 часа, при същото заплащане.

Спасение са новите пазари - Индия, Глобалния юг и Азия, но проблемът е, че Китай всъщност вече е там.

Сътресението за индустрията създава още повече проблеми за клатещата се германска икономика и главоболия за премиера Фридрих Мерц и крехката управляваща коалиция. Нещо повече - в Германия предстоят важни регионални избори през тази есен. Проучванията показват, че крайната десница "Алтернатива за Германия" ще ги спечели. Партията използва активно икономическите проблеми и свиването на водещата германска индустрия, за да нападне правителството.

Изход ли е отбранителната индустрия?

За много автомобилни производители изходът ще се окаже отбранителната индустрия, която може да осигури заетост за хиляди служители и да помогне да се опазят заводите. Оливер Блуме призна, че се водят много напреднали преговори с компания от военната идустрия и се очаква решение още през тази година.

Това може да се окаже червена линия, особено за германците, които не искат да се свързват с военната индустрия. А също комапниите да бъдат санкционирани от Китай - преди дни властите наложиха забрани за 14 компании, които работят в отбранителната сфера, включително и Rheinmetall.

На този етап причината е, че Пекин търсеше начини да наложи ответни мерки за ограниченията на Брюксел.

Така че автомобилните компании в Европа трябва да са много внимателни, защото спасението им не е спринт, а маратонско бягане, коментира още Politico. Същото като с шаха - не е достатъчно да седнеш пред дъската и да местиш фигури - трябва да имаш стратегия за действие и търпение за дълги ходове.