Дългогодишният бизнес модел на германските марки вече не работи в Китай

Германските производители на автомобили се намират в дълбока криза. Но не само затрудненият бизнес в Китай засяга техните финанси.

Печалбата на BMW пада с една трета през второто тримесечие. Компанията обяви мащабни съкращения на работни места. Volkswagen също записа значителен спад в печалбата, а Mercedes-Benz продаде 30% по-малко автомобили в Китай. Audi понижи перспективите си за годината поради трудната ситуация в Китай американските мита. Porsche увеличи печалбата въпреки спада в продажбите, засили мерките за намаляване на разходите и сви размера на работната си сила, припомня германското издания T-Online.

Въпреки че проблемите на различните германски марки се различават в детайлите, едни и същи термини се появяват в почти всички финансови отчети: Китай, конкурентоспособност, производителност, разходи и бизнес модел.

Само преди няколко години рецептата за успех на германската автомобилна индустрия изглеждаше практически неоспорима. Развойната дейност се осъществяваше в Германия, производството беше разпръснато на няколко континента, а печалбите бяха особено високи в Китай. Глобализацията създаде отворени пазари и сравнително стабилни вериги на доставка. Производителите на премиум автомобили, по-специално, се възползваха от това. Китай се превърна в най-важния пазар и двигател на печалбата за много марки. Високата възвръщаемост от съвместните предприятия финансира инвестиции в нови модели, заводи и технологии, прикривайки факта, че производствените разходи в Германия са изключително високи.

Днес този много успешен модел е подложен на натиск едновременно в няколко области.

Огромни загуби в Китай

В продължение на десетилетия BMW, Mercedes, Audi и Volkswagen бяха смятани за еталон в Китай. Притежанието на германски луксозни автомобили означаваше символ на определен социален статус.

През 80-те години на миналия век Volkswagen играе значителна роля в моторизацията на населението, печелейки от 4-5 милиарда евро годишно в Китай по време на разцвета си.

Но картината сега е коренно различна.

Печалбата през 2025 г. възлиза на едва 958 млн. евро. Китайски производители като BYD, Geely и Nio постигнаха огромен напредък. Те разработват своите автомобили по-бързо, по-достъпно и по-тясно съобразени с нуждите на китайските клиенти. Германските производители, подкрепени от силните продажби, пренебрегнаха темпа на развитие на конкуренцията и нововъзникващите тенденции и пропуснаха възможността да прегърнат бързо електрификацията. Германските марки изглеждат остарели и непривлекателни за по-младите купувачи в Китай и са твърде скъпи. Те губят пазарен дял и част от печалбите, които дълго време се приемаха за даденост.

Mercedes усети особено остро тази промяна. През второто тримесечие продажбите в Китай спаднаха с 30 на сто. BMW също се сблъсква със значително по-слабо търсене и отчита спад в продажбите с една трета. Audi изрично посочва трудния китайски пазар като причина за 8,2-процентния спад в продажбите през второто тримесечие.

Volkswagen, BMW и Mercedes продадоха по-малко от 3,9 млн. автомобила в Китай през 2025 г. Пазарният им дял падна до най-ниското си ниво от 2011 г.

За автомобилния експерт Фердинанд Дуденхьофер, директор на Центъра за автомобилни изследвания (CAR), това не е временен икономически проблем. „Предишният германски бизнес модел вече не е подходящ за Китай“, посочва той. „Разработването на превозни средства в Германия с високи разходи и голямо разнообразие от опции, а след това и производството им в Китай, вече не работи“, добавя експертът.

Докато германските производители дълго време черпеха сили от технологията на двигателя с вътрешно горене, изработката, привидно безкрайния списък с функции и имиджа на марката, днес софтуерът, свързаността и цифровите функции са поне толкова важни.

Много китайски производители печелят преднина именно в тези области.

Според Mobility Global заводите на германските производители в Китай вече работят с по-малко от половината от наличния капацитет. Volkswagen вече е предприел мерки в тази област, включително затваряне на завод в Нанкин.