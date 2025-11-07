Защо достъпният автомобил изчезва в Германия?

В германския индустриален град Бохум, фамилна автокъща в миналото приема малките достъпни автомобили за свой основен източник на доходи, но трябва да се адаптира към променящата се среда и сега изобщо не продава фабрично произведени хечбекове и комбита, пише Bloomberg.

Цените на новите модели се повишиха по-бързо от заплатите в Германия през последните години – само част от списъка с увеличения на разходите за живот - от жилища до храна и енергия. Комбинацията сви покупателната способност и направи новите автомобили недостъпни за клиентите от работническата класа на Auto Feix в Бохум, някога дом на процъфтяваща фабрика за достъпни автомобили.

„Клиентите просто имат по-малко пари в джобовете си“, посочва Керстин Фейкс, управляващ директор на автокъщата. „За мнозина чисто новата кола вече не е достъпна“, добавя тя.

Ситуацията се е влошила след въвеждането на по-строги правила за автомобилните производители през последните години и означава, че нова кола сега струва около 43 седмици заплата за средностатистически германец, в сравнение с 32 през 1995 г., според изчисления на Bloomberg.

Продажбите на нови автомобили в най-голямата европейска икономика остават под нивата отпреди пандемията, като електрическите модели – централен стълб за климатичната стратегия на Европейския съюз (ЕС)– се оказват твърде скъпи за повечето купувачи. Тъй като автомобилните производители се оттеглят от бюджетния сегмент на пазара, тенденциите задълбочават чувството за изолация сред работещите семейства и представляват разрив с ерата, когато Volkswagen, или народният автомобил, е зточник на национална гордост.

„Автомобилът остава свързан с идеята за свобода и автономия“, изтъква Оливер Нахтвей, професор по анализ на социалната структура в Базелския университет. „За по-възрастните поколения и за хората в по-малките градове, притежаването на автомобил все още означава независимост – способността да напуснеш, да се преместиш, да живееш по свои собствени правила“, добавя той.

Недоволството от спада на жизнения стандарт не се ограничава само до Германия и предизвика протестите на „жълтите жилетки“ във Франция през 2018 г., както и демонстрациите заради недостига на жилища в Испания по-рано тази година.

С рязкото ускоряване на инфлацията след пандемията, Auto Feix разширява сервизните си бази, за да удължи експлоатационния живот на автомобилите, и преминава изцяло към продажби на употребявани модели. Автомобилите обикновено са на по-малко от година, което означава, че първоначалната амортизация е извършена и могат да бъдат продадени със значителна отстъпка. Годините на икономическа стагнация и нарастваща тревожност относно сигурността на работното място предлагат малък шанс за връщане на потребителите към новите автомобили.

„Цената е най-важното нещо“, посочва Фейкс, която продава автомобили от три десетилетия. „Хората са наясно, че не могат да си позволят това, което са си позволявали преди“, добавя тя.

Водещият салон на Auto Feix се намира близо до вече несъществуваща автомобилна фабрика, която някога е произвеждала Opel Kadett. Моделът е икона на следвоенната експанзия на Германия и, подобно на Volkswagen Beetle, предлага мобилност, комфорт и статус за нарастващата средна класа. След затварянето на завода през 2014 г., обектът се превръща в логистичен център – показателно развитие за прехода от стабилни работни места в производството към по-несигурна работа в сектора на услугите.

Намаляващата покупателна способност допринесе за края на базовите модели в цяла Европа. Volkswagen Up, Opel Adam, Ford Fiesta и Citroen C1 бяха изтеглени от пазара през последните години. С изчезването на тези опции, голяма част от търсенето се измести към пазара на употребявани автомобили, но тези коли също станаха по-скъпи, като цените им в Германия се повишиха средно с 88% през последните десет години.

„Производителите на автомобили вече не са толкова силно фокусирани върху обема, колкото преди“, коментира Дейвид Ди Джироламо, анализатор от консултантската фирма Jato Dynamics. „Сега те дават приоритет на модели, които осигуряват по-високи маржове и по-ефективно производство. Подходът, ориентиран към обема, който доминираше преди пандемията, просто не се е завърнал“, добавя той.