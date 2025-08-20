Ценовата война при електромобилите скоро ще удари и Германия

Германия е изправена пред жестока ценова атака от китайските производители на електрически автомобили, показва проучване на Центъра за автомобилни изследвания. Нападението ще започне с тазгодишното Международно автомобилно изложение в Мюнхен (IAA), което започва на 9 септември.

„IAA 2025 ще бъде най-голямото китайско автомобилно изложение извън Китай“, прогнозира Фердинанд Дуденхьофер, водещ анализатор в мозъчния тръст. Той предупреждава, че германците трябва да се подготвят за засилващ се натиск, тъй като китайците ще предложат сериозни ценови намаления.

Цените на моделите на китайските производители в Германия още са сравнително високи. Средно тези коли са над два пъти по-скъпи за германския пазар в сравнение със същите предложения в Китай. Това вероятно обяснява скромния пазарен дял на китайските компании на европейския пазар на електрически автомобили до момента.

За някои особено атрактивни модели разликата е още по-впечатляваща: Малкият автомобил BYD Dolphin Surf се предлага в Китай на сума, равняваща се на 7371 евро, докато в Германия той може да се намери за 19 319 евро – като разликата тук достига 162 процента.

Фактът, че електрическите превозни средства са толкова достъпни в Китай, се дължи главно на предимствата в разходите за производство и батерии, както и на ожесточената ценова конкуренция в Китай, подчертава Дуденхьофер.

Това дава на китайците значително конкурентно предимство в световен мащаб. През първата половина на годината те са продали почти четири пъти повече електрически автомобили в световен мащаб, отколкото европейските производители взети заедно.

Дуденхьофер отдава високите цени в Германия отчасти на разходите около европейските мита върху вноса на изградени в Китай електромобили. По-важното, добавя той, е, че „китайците досега имат големи пропуски в дистрибуторските си мрежи и марките са малко известни сред клиентите. Следователно са необходими много високи бюджети за маркетинг за всеки продаден електрически автомобил“.

С увеличаването на продажбите обаче този недостатък ще продължи да намалява. „Това означава, че по-нататъшният спад на цените на електрическите автомобили е неизбежно в бъдеще“, предупреждава Дуденхьофер.

Volkswagen и други компании трябва да се подготвят за атаката. „Предимствата в цените в Китай за производството на електрически автомобили постепенно се разпространяват и в Германия“, изтъква експертът.

Митата на Европейския съюз (ЕС) имат само краткосрочен ефект и също така застрашават увеличаването на производството на електрически коли от германските автомобилни производители в азиатската държава.

В Китай обратното - германците понякога трябва да предлагат продуктите си на значително по-ниски цени само за да се отърват от тях, което е потенциално разрушителен бизнес. Например моделът VW ID. 3 струва там само около половината от цената в Германия.

Дуденхьофер съветва местните производители да вземат бързи решения. „Германските производители на автомобили трябва да премахнат по-бързо своите ценови недостатъци“, категоричен е той.

Едното решение е да се заложи на повече производствени мощности в Китай. Другото е нова производствена технология.

„Методите за ограничено по мащаб производство на електромобили сред германските производители са твърде конвенционални“, изтъква Дуденхьофер.

Китайците, например, отдавна изграждат големи части от каросерията чрез един процес, използвайки огромни машини за леене под налягане на алуминий, което значително намалява разходите.