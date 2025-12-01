Проблемите при електромобилите в Китай карат пазара да гледа с тревога към 2026 г.

Инвеститорите в акции на китайските производители на електрически превозни средства се надяваха на силен сезон на отчетите, който да им осигури нов попътен вятър. Вместо това, разочароващите резултати разпалиха безпокойство за това, което предстои, пише Bloomberg.

Секторът на електромобилите се радваше на големи успехи – като печалбата на Xpeng Inc., която нарасна със 130% през първите десет месеца – подкрепен от скока в глобалния апетит за риск и подобрените перспективи за китайските активи. Но признаци на натиск дори върху утвърдени фирми като BYD Co. повдигнаха нови въпроси относно рентабилността на индустрията след бързото ѝ разрастване.

Вниманието сега се измества към това как ще се справят китайските производители на електромобили през следващата година, като се очаква вътрешното търсене да се забави с намаляването на подкрепата от страна на правителството. Печалбите може да пострадат допълнително, тъй като се очаква разходите да растат, а отстъпките за потребителите вероятно да се задържат.

„Очакваме средата на търсене през първото тримесечие на 2026 г. да бъде трудна, особено след близо две години на национални политики за замяна или бракуване на електрически превозни средства“, които стимулираха покупките, коментира Бин Юан от Edmond de Rothschild Asset Management. Конкуренцията може да се засили, което да навреди на маржовете през следващата година, добавя тя.

Търговците бързо загърбиха най-добре представящите се акции, тъй като резултатите, представени от компаниите, не бяха достатъчни да задържат оптимизма. Акциите на Xpeng поевтиняха с 10% в Хонконг ден след като компанията отчете продължаваща загуба и предложи слаби насоки. Цената на книжата на Zhejiang Leapmotor Technology Co. достигна най-ниското си ниво от април, след като печалбата на концерна изостана значително от прогнозата на анализаторите, въпреки че продажбите нарастват близо двойно.

Li Auto Inc. и Nio Inc. бяха сред другите компании, предложили прогнози за приходите и доставките на автомобили за четвъртото тримесечие, които не отговориха на пазарните очаквания. Прогнозите предполагат бавно потребителско търсене във важен период за автомобилните производители, които се стремят да постигнат годишните си цели за продажби.

Анализаторите прогнозират скок в доставките към края на тази година, като се има предвид, че данъците върху покупките на електрически превозни средства ще започнат да се въвеждат от Пекин през 2026 г. след години на облекчения. Нещата вероятно ще се влошат през следващата година, като Bloomberg Intelligence изчислява, че растежът при колите, използващи нов вид енергия, в Китай ще се забави до 13% спрямо 27% за тази година.

По-рано този месец Geely Automobile Holdings Ltd. стартира отстъпка до 15 000 юана (2119 долара), за да компенсира намаляването на данъчните облекчения. Други производители направиха същото, включително Li Auto и Xiaomi Corp.

Подобни оферти, съчетани с нарастващите цени на батериите, ще представляват „насрещни ветрове за маржовете“, изтъква Дейзи Ли от EFG Asset Management. Така че натискът върху печалбите ще остане, дори когато компаниите започнат да се отдалечават от ожесточени ценови войни, подкрепени от кампанията на Пекин срещу „инволюцията“, добавя тя.

Производителите на по-евтини автомобили като BYD, Geely и Leapmotor вероятно са по-добре позиционирани за пазарния спад през следващата година, смята Сяо Фън, ръководител на индустриалния анализ в CLSA Hong Kong.

„Продължаваме да наблюдаваме ясна тенденция към понижаване на цените, като купувачите, които преди са избирали модели от среден до висок клас, сега се насочват към автомобили от масовия пазар“, коментира Фън.

Някои производители всъщност се разширяват в чужбина, където могат да продават продукти на по-високи цени, като начин за увеличаване на маржовете. Обемът на продажбите на BYD отвъд граница се е увеличил над два пъти спрямо предходната година през третото тримесечие, подхранван от търсенето в Европа и Латинска Америка. Geely очаква обемът на продажбите извън Китай да скочи с 80% през следващата година.

Други междувременно търсят бъдещ растеж отвъд електромобилите. Xpeng планира масово производство на хуманоидни роботи до края на 2026 г., докато Li Auto се стреми да трансформира превозните средства в роботи с „въплътен изкуствен интелект“.

Подобни усилия може да се нуждаят от повече време, за да дадат резултати. Засега сегментът на електрическите превозни средства в Китай е изправен пред мрачни перспективи.