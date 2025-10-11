Toyota атакува отново пазара в Китай с нова стратегия и по-достъпни модели

Японските производители на автомобили губят пазарен дял в Китай през последните години, тъй като не успяват да пуснат на пазара достъпни, технологично ориентирани електрически модели, популярни сред местните потребители.

Сега Toyota Motor Corp. се опитва да обърне тази тенденция, пише Bloomberg.

Най-големият производител на автомобили в света по обем на продажбите отбеляза пореден силен месец по отношение на доставките и производството през август, което го поставя на траектория към първия годишен растеж на продажбите в Китай от четири години насам.

Toyota печели клиенти с двустранен подход, който включва производството на местни автомобили, задвижвани изцяло или частично с електричество, на атрактивни цени, както и поддържането на гама от хибриди, които отговарят на нарастващото търсене на алтернативи на изцяло електрическите автомобили.

Традиционните японски марки реагираха бавно на бързия растеж на търсенето на електрически автомобили в Китай, а липсата на предложения осигури пространство за растеж на китайски производители като BYD Co., която доминира на пазара със своите софтуерно оборудвани модели. Това накара Toyota да преосмисли стратегията си и дебютът на bZ3X - изцяло електрически компактен кросоувър, който струва около 15 хил. долара, пожъна бърз успех.

„През последните пет години китайският автомобилен пазар предостави много трудни условия за чуждестранните производители на автомобили“, коментира Джули Буут, автомобилен анализатор в лондонската консултантска фирма Pelham Smithers Associates Ltd. Toyota сигнализира, че се опитва да повтори успеха на китайските производители, като произвежда евтини електрически автомобили с високо съдържание на технологични функции, добавя тя.

Комбинацията от богато съдържание на технологии и ниска цена убеждава Ю Цунхай, предприемач в Шанхай, да закупи bZ3X още през май. Първоначално той се интересува от BYD Song L заради достъпността му, както и от Model Y на Tesla Inc. заради високата производителност и престижа на марката, но публикациите относно bZ3X в социалните платформи привличат вниманието му.

В крайна сметка той купува модела на Toyota, който е по-достъпен от този на Tesla и дори с усъвършенстваната система за подпомагане на водача, цените му се оказва конкурентна на цената на модела на BYD. Това се оказва завръщане към японската марка за Ю, който преди това притежава Corolla в продължение на 13 години, след което я сменя с Levin.

Растящо портфолио

Освен bZ3X, Toyota пусна в продажба в Китай и bZ5, като планира да разшири гамата си за пазара с още модели, включително електрическия bZ7 и обновения Lexus, който ще се предлага както с електрическо задвижване, така и с хибридно.

Toyota ясно заяви амбициите си да се справи с интензивната конкуренция, като планира да управлява изцяло притежавана от нея фабрика в Китай - което я прави едва вторият чуждестранен производител на леки автомобили след Tesla с подобно постижение.

Компанията ще произвежда електрически превозни средства, задвижвани само с батерии, за своята марка Lexus в съоръжението близо до Шанхай, което би трябвало да започне производство през 2027 г. и да разполага с първоначален годишен капацитет от 100 000 коли.

Въпреки това, производителят се сблъсква с редица препятствия в стремежа си към по-голямо пазарно присъствие в Китай. Въпреки че продажбите на Toyota се увеличават, средната печалба на автомобил спада до 162 000 йени (1090 долара) през фискалната 2024 г. от 274 000 йени през фискалната 2021 г., изчислява Pelham Smithers. Общата печалба на групата спада до 290 млрд. йени от 525 млрд. йени за същия период.

Решението на Toyota да заложи на местното производство на електрически превозни средства в Китай също се сблъсква с някои проблеми. Ю казва, че неговият bZ3X има десетки незначителни забележки и описва някои от дизайнерските детайли като несъответстващи на по-старите бензинови модели на производителя.

Ръстът в продажбите на хибридни превозни средства от миналата година се охлади през 2025 г., тъй като напредъкът в технологията на батериите, по-развитата зарядна инфраструктура и по-достъпните модели тласкат купувачите обратно към изцяло електрическите автомобили. Продажбите на хибриди в Китай растат със 17% през първите осем месеца на тази година, в сравнение със 76% увеличение през същия период на миналата година, показват данни на Асоциацията на производителите на леки автомобили.

Но успехът на Toyota тази година е в рязък контраст с този на нейните конкуренти от Япония, които по подобен начин се затрудняват да се справят с конкуренцията в лицето на китайските марки. Продажбите на Toyota в Китай растат с 6% между януари и август, докато тези на Nissan Motor Co. спадат с 9%, а на Honda Motor Co. се понижават от 21%.