BMW и Mercedes ще мерят технологии с BYD и други китайски марки на изложението в Мюнхен

Германските производители на автомобили вече изгубиха контрол над китайския пазар в полза на местните играчи, водени от BYD Co. Сега те предприемат мерки за предотвратяване на подобен резултат в задния си двор, пише Bloomberg.

BMW AG, Mercedes-Benz Group AG и Volkswagen AG предприемат нов тласък в Европа на автомобилното изложение в Мюнхен следващата седмица, представяйки нови електрически автомобили, с които се надяват да подчертаят германското инженерство като глобален еталон и да си върнат вниманието, откраднато от китайските конкуренти.

Залогът е голям. Германските автомобилни производители са задушени от американските мита, слабите продажби в Европа и ерозията на пазарния им дял в Китай. Застрашен е не само успехът на най-новите им модели, но и репутацията на автомобилната индустрия на страната, смятана в продължение на десетилетия за златен стандарт в автомобилното инженерство.

Мюнхенското изложение, което официално започва на 9 септември, предлага шанс на тези компании да демонстрират, че все още могат да се договарят за по-високи цени, дори когато китайските конкуренти – които се насочват към Европа, за да избегнат ожесточената ценова война у дома – предлагат подобна технология на далеч по-ниски цени. Евентуален слаб прием би засилил натиска за по-големи съкращения на разходите и би породил съмнения относно дългосрочната роля на германските концерни в електрификацията на пазара и индустрията.

„Това автомобилно изложение в Мюнхен е много важно“, коментира Фелипе Муньос, анализатор в автомобилната консултантска фирма Jato Dynamics. „Това е декларация за намерение от Германия към света – особено към Китай – че тя все още е важен играч“, добавя той.

BMW представя първия от своите електрически автомобили от серията Neue Klasse, продуктова линия, в която компанията е инвестирала над 10 млрд. евро. В петък базираната в Бавария група представи iX3, модел с елегантен софтуер, високопроизводителни компютри и обновен дизайн. Автомобилът, чиято цена в Германия започва от 68 900 евро, предлага пробег, който засенчва този на Model Y на Tesla.

iX3 „е най-добрият продукт в индустрията като цяло“, казва главният изпълнителен директор Оливер Ципсе в интервю за Bloomberg. Той определя Neue Klasse, който ще послужи като основа за 40 модела през следващите години, като най-смелата промяна на компанията от десетилетия.

Въпреки това, BMW е изправена пред трудна битка да настигне китайските производители, които са задали темпа при технологиите за електрически превозни средства за масовия пазар в Китай и вече се разширяват в Европа.

„Единственият начин да промените това е като направите голяма крачка напред“, посочва Стивън Райтман, анализатор в Bernstein. „Neue Klasse ще върне BMW начело, що се отнася до автомобилните иновации“, добавя той.

Междувременно Mercedes контраатакува с електрическа версия на своя SUV GLC, позициониран в сегмента на iX3 и Model Y. Очаква се автомобилът да се зарежда по-бързо и да осигурява приблизително 30% по-голям пробег от най-скъпата версия на Tesla. Дизайнът е по-малко радикален от този на Neue Klasse на BMW, но се отличава с обтекаем екстериор и табло, доминирано от един стъклен панел. И както при BMW, автомобилът е от решаващо значение за Mercedes, тъй като е първият, построен върху нова архитектура, която ще бъде в основата и на електрическите версии на седаните C-Class и E-Class.

Главният изпълнителен директор Ола Калениус залага на това, че тази нова гама може да замени първата вълна от електрически автомобили на марката. Водещи модели като седана EQS и електрическият G-Class получиха похвали за технологиите си, но нямаха същия успех при продажбите, особено в Китай.

„Спецификациите би трябвало да са близки до тези на BMW Neue Klasse, което според нас би трябвало да помогне за рестартирането на прехода към електрически превозни средства на Mercedes“, пише анализаторът на UBS Патрик Хумел.

Volkswagen показва достъпни модели като част от усилията си да създаде електрически „народен автомобил“, за да забави настъплението на китайците. В неделя ще дебютира концепцията на ID.Cross, електрическа версия на компактен SUV, който се очаква да се появи на пазара в края на 2026 г. По-рано тази седмица компанията представи камуфлажна версия на компактния ID.Polo, чиято цена се очаква да бъде под 25 000 евро, когато бъде пуснат в продажба догодина.

Най-тежкото изпитание за европейските производители на автомобили е в Китай, най-големият пазар на електрически превозни средства в света, където купувачите избират местни марки заради по-ниските цени, усъвършенствания софтуер и по-разнообразната гама. Китайските автомобилни производители също ще използват изложението в Мюнхен, за да подчертаят амбициите си в Европа, където те стоят зад близо 10% от продажбите на електрически превозни средства през юли и достигат рекорден дял при хибридите, изчислява Dataforce.

BYD, Xpeng Inc. и Zhejiang Leapmotor Technology Co. ще представят нови модели в Мюнхен, към които се присъединяват Chery Automobile Co., Polestar Automotive Holding UK Plc и други имена, подкрепени от Geely.

BYD ще представи новото комби Seal 06 DM-i Touring – част от усилията си да въведе повече плъгин хибриди в региона и да избегне митата на Европейския съюз (ЕС) върху вноса на китайските електрически превозни средства. Моделът, надграждайки бързия растеж в сегмента от кросоувъра Seal U, ще се конкурира с VW Passat.

Xpeng и Leapmotor също ще предложат актуализирани електрически превозни средства в Мюнхен.

Съперничеството не се разиграва само в шоурумите. Преди събитието в Мюнхен, Mercedes тества концептуалния AMG GT XX на пистата Нардò в Италия в продължение на осем дни непрекъснато шофиране и зареждане. Това постави нов 24-часов рекорд за издръжливост за електрически превозни средства, надминавайки предишния рекорд, поставен от седана P7 на Xpeng.

Китайските конкуренти бързо отговориха на предизвикателството. Само дни след теста на Mercedes, марката Yangwang на BYD пусна на пазара своя електрически суперавтомобил U9 Track Edition. Превозното средство постави нов световен рекорд за скорост за електромобил от 472,41 километра в час - подвиг, постигнат на състезателна писта в германската провинция Долна Саксония.