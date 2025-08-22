Защо електрификацията на автомобилите в Германия засега разочарова?

Внезапното премахване на екологичния бонус в Германия в края на 2023 г. очевидно е навредило на електрификацията на местния автомобилен пазар повече от очакваното. Това е заключението на проучване на Центъра за автомобилни изследвания (CAR). Анализът се основава на отраслови оценки, документи за политическата стратегия, научни изследвания и медийни репортажи, съобщава Merkur.

Според анализа продажбите на изцяло електрически превозни средства (BEV) в Германия са спаднали с над 27% до 380 609 броя през 2024 г. Ситуацията е особено драматична при индивидуалните продажби, където броят на регистрациите е намалял почти наполовина от 170 хил. коли на 92 хил. превозни средства. Това се дължи главно на премахването на правителствения стимул за покупка, който беше особено важен за чувствителния към цената частен сегмент.

На следващата година производителите реагираха със значителни отстъпки - до 20%, и атрактивни лизингови оферти, което доведе до нарастващ брой регистрации. Пазарният импулс обаче в момента все още се движи до голяма степен от компаниите. В дългосрочен план обаче сегментът на индивидуалните клиенти ще бъде решаващ. И тук „цената и експлоатационните разходи са основните двигатели на решенията за покупка, а не идеологията“, изтъква CAR.

Авторите на изследването обаче смятат, че държавните субсидии, когато остават налични, понякога не успяват да отговорят на търсенето. Домакинствата с ниски доходи, по-специално, не могат да се възползват. Средната субсидия от 4100 евро е недостатъчна, за да компенсира ценовите разлики в сравнение с конвенционалните превозни средства.

Тези домакинства, чувствителни към цените, са особено важни за мащабния преход към зелена мобилност. Субсидирането на по-евтини модели на цени до 25 хил. евро би довело до увеличение на продажбите с 27%.

Друга пречка пред пробива на електрическата мобилност е липсата на доверие. Според проучването 70 на сто от шофьорите никога не са управлявали електрически автомобил. Тази липса на ежедневен опит „възпрепятства както емоционалната, така и рационалната готовност за покупка“. За да се преодолее тази разлика в опита, се препоръчват формати с нисък праг на шофиране като тестове, споделено шофиране или електрически служебни автомобили. Тези, които са преминали практическия тест, оценяват задвижването значително по-положително.

Анализът също така идентифицира дефицити в развитието на зарядната инфраструктура. Въпреки че през последните години са изградени множество станции в Германия, към 1 май 2025 г. в страната има само 166 876 обществени зарядни точки, което е със 70 хиляди повече спрямо 2023 г. Това означава, че в Германия има само една зарядна станция на всеки 17,3 електрически автомобила в сравнение с 6,4 в Нидерландия.

Поглед към съседните на Германия страни показва, че нещата могат да се правят по различен начин. В Норвегия например електрическите автомобили вече представляват 25 на сто от общия автомобилен парк благодарение на данъчните облекчения и някои привилегии, например освобождаването от пътни такси. Дания се стреми към дългосрочна, диференцирана данъчна система за електрически превозни средства. Франция съчетава климатичните цели със социалната политика: домакинствата с ниски доходи се насърчават да преминат към електрическа мобилност. В Нидерландия разширяването на държавната и общинската зарядна инфраструктура и субсидиите тласкат напред електрическата мобилност.

Но не всички мерки могат да бъдат приложени в Германия. Поради това проучването препоръчва комбинация от социално насочена подкрепа по френския модел, съчетана с координирано разширяване на инфраструктурата, както е в Нидерландия, и фискални стимули по подобие на тези в Норвегия.

Германските автомобилни производители също така са изправени пред сериозни предизвикателства. Проучването подчертава това, като дава пример с Volkswagen. Печалбата в звеното за леки автомобили спадна с 85% през първото тримесечие на 2025 г. Причините за това включват провизии за въглеродни кредити и глоби, отлив на търсене в Китай, американските мита и структурните слабости в софтуера.

Междувременно китайските производители като BYD и Geely набират популярност в региона. Въпреки че данните за продажбите на китайските марки в ЕС през 2024 г. все още не отговарят на очакванията, този дефицит вероятно ще бъде компенсиран чрез засилен маркетинг, акцент върху продажбите и обслужването.

Проучването заключава, че Германия рискува да изостане в глобалната надпревара за електрификация при автомобилите – не по технологични причини, а поради липса на последователност в индустриалната политика и липса на социална подкрепа. Без корекция на курса, CAR се опасява, че германската автомобилна индустрия рискува трайно да загуби международното си лидерство.