В Турция вече смятат втечнения газ от САЩ за по-изгоден от тръбния газ от Русия и Иран

Втечненият газ от САЩ вече е "по-конкурентен" от тръбния газ от Русия или Иран, казва турскитя министър на енергетиката Алпарслан Байрактар, цитиран от Bloomberg. Агенцията посочва, че от 2024 година досега Турция е сключила договори за доставката на 150 млрд. куб. м втечнен газ с различни компании - Mercuria Energy Group и Woodside Energy Group - основно за доставки от терминали в САЩ, а в началото на тази седмица е сключен и 10-годишен договор с Eni и германската SEFE.

Доставките ще бъдат осъществявани в периода между 2027 година и 2030 година.

Байрактар анонсира още, че Турция има интерес да инвестира в петролни полета и проекти за втечнен газ в САЩ и Turkish Petroleum води преговори с Chevron и Exxon Mobil, както и други големи американски петролни компании.

Евентуално споразумение може да бъде обявено най-рано в началото на януари.

Такива сделки биха задълбочили връзките между САЩ и Турция, а също така Анкара ще си осигури и доставки на втечнен газ в дългосрочен план. Турция изгради няколко терминала за регазификация в Средиземно море и може да бъде фактор и за доставките в Югоизточна Европа и Украйна.

Пътят на втечения газ към Европа би минал през България и Трансбалканския газопровод. Преди ден ЕС се съгласи поетапно да се откаже от руския природен газ. Специално внимание Брюксел обръща на точката за пренос "Странджа 1", на границата с Турция. Според Байрактар с малки инвестиции капацитетът за пренос през България по това трасе може да бъде увеличен до 7-10 млрд. куб. метра годишно.