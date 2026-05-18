Унгарският гуверньор сигнализира, че няма да пречи на Мадяр за въвеждането на еврото

Гуверньорът на Унгарската централна банка Михали Варга изрази предпазлива подкрепа за плана на правителството да приеме еврото като официална валута, но предупреди, че ще е необходима внимателна подготовка, предава Bloomberg.

„Централната банка ще бъде конструктивен партньор, включително чрез помощ за овладяване на инфлацията“, заяви той по време на конференция в Будапеща в понеделник. По думите му присъединяването към единната европейска валута в крайна сметка ще бъде политическо решение на новото правителство на премиера Петер Мадяр.

Подкрепата му е значима, тъй като гуверньорът е дългогодишен съюзник на бившия премиер Виктор Орбан, който беше отстранен от власт след разгром по време на парламентарните избори през април. Варга е единственият високопоставен назначен от Орбан държавен представител, когото Мадяр не е обещал да смени, а много ще зависи от ролята, която той ще избере да играе при новото правителство.

Гуверньорът заяви, че изпълнението на Маастрихтските критерии за присъединяване към еврото, включително поддържането на инфлацията и публичния дълг под определени общи прагове, само по себе си би било полезно за страната.

С високия си публичен дълг и бюджет, който Мадяр наскоро определи като „позор“, новото правителство ще има сериозна задача, ако иска страната да приеме еврото до 2030 г.

Унгарският форинт е поскъпнал с 6,8% спрямо еврото тази година, основно заради ентусиазма на инвеститорите около амбициите на Мадяр.

Предупреждения дойдоха от гуверньора на Полската централна банка Адам Глапински, който на същата конференция заяви, че запазването на национална валута може да действа като буфер срещу външни шокове.

Глапински, който беше подкрепен за поста от предишното дясно правителство, е открит критик на приемането на еврото и често влиза в конфликт с премиера Доналд Туск.

Австрийският гуверньор Мартин Кохер, който е и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), даде по-положителна оценка. По думите му приемането на еврото би намалило трансакционните разходи и би премахнало валутния риск за повечето корпоративни кредити в Унгария.

„Тези и други ползи не се материализират мигновено с приемането на еврото, а се натрупват с времето по време на продължаващия процес на конвергенция“, каза Кохер.