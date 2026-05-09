Мадяр положи клетва като премиер на Унгария, знамето на ЕС отново се вее пред парламента

Дясноцентристкият лидер Петер Мадяр положи клетва като премиер на Унгария днес. С това той официално сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, предаде Bloomberg.

Унгарските депутати избраха 45-годишния Мадяр за министър-председател в събота, след като неговата партия „Тиса“ постигна убедителна победа на парламентарните избори през април.

Очаква се правителството му да бъде сформирано в началото на следващата седмица.

Мадяр също така ще се обърне към хората, събрали се пред парламента в Будапеща, за да отпразнуват „завръщането към либералната демокрация“, както той го определи.

За първи път от 12 години насам пред сградата на парламента отново бе издигнато знамето на Европейския съюз, което бележи коренна промяна след все по-проруската и антиевропейска политика на Орбан, откакто той се върна на власт през 2010 г.

С помощта на супермажоритарно мнозинство в парламента Мадяр обеща да върне откраднатите държавни активи и напълно да разгради политическата система на Орбан. Той даде краен срок на лоялните към Орбан, включително президента, главния прокурор и висшите съдии, до края на май да подадат оставка.

Най-неотложната му задача е да отблокира над 20 млрд. долара от фондовете на ЕС, които са жизненоважни за съживяването на унгарската икономика и за създаването на бюджетно пространство за ключови предизборни обещания, като увеличаване на разходите в дълго пренебрегвани области като здравеопазването и образованието.

Новото правителство планира да внесе промени в тазгодишния бюджет след изчерпателен одит, заяви пред репортери в събота Андраш Карман, бъдещият министър на финансите.

„Ще се намираме в много трудна ситуация, но ще се справим“, каза той, цитиран от новинарския сайт 444.hu.

Фондовете от ЕС бяха замразени от блока през 2022 г. поради опасения, свързани с въпроси на върховенството на закона по време на управлението на Орбан. Мадяр обеща да работи конструктивно с блока след години на обструкционизъм от страна на прокремълския Орбан, който редовно налагаше вето или отслабваше санкциите срещу Русия и блокираше помощта за Украйна.

За да отблокира парите, Мадяр обеща да действа бързо, за да укрепи върховенството на закона и да се справи с разрастващата се корупция. Той заяви, че целта му е да подпише ново политическо споразумение с ЕС до края на месеца, което да проправи пътя за отпускането на средствата.

Форинтът поскъпна с над 8% спрямо еврото тази година на фона на очакванията, че средствата от ЕС отново ще потекат към Унгария. Обещанието на Мадяр да насочи страната към пътя за приемане на еврото — нещо, срещу което Орбан се противопоставяше категорично като загуба на суверенитет — също даде тласък на унгарските активи.