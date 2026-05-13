Сенатът на САЩ потвърди Кевин Уорш начело на Фед в най-оспорваното гласуване в историята

Сенатът на САЩ потвърди Кевин Уорш за председател на Федералния резерв, с което позволи най-противоречивия преход в ръководството на американската централна банка от десетилетия, който ще подложи на изпитание неговата независимост, предава Bloomberg.

Гласуването с 54 на 45 гласа беше най-малката разлика при потвърждаването на председател на Фед в историята, което отразява поляризираната политика в Конгреса и опасенията на демократите, че Уорш ще отстъпи пред истанията на Тръмп за бързо понижаване на лихвените проценти.

Само един демократ – Джон Фетерман от Пенсилвания, престъпи партийните линии и подкрепи Уорш да наследи Джером Пауъл. За сравнение, Джанет Йелън беше потвърдена за председател на Фед с 56 на 26 глааса през 2014 г.

Подкрепата на двете основни партии за номинираните за председатели на централната банка беше правило, а не изключение, като Алън Грийнспан дори спечели единодушна подкрепа да остане начело на Фед през 2000 г.

Сенатът гласува часове след като данни на правителството за цените на едро засилиха опасенията от ускоряване на инфлацията. Индексът на производствените цени през април е нараснал с 6% на годишна база, като надмина очакванията на икономисти, участвали в допитване на Bloomberg. Основният показател за инфлацията, който изключва храните и енергията, е нагоре с 5,2%, което означава, че породеното от войната нарастване на енергийните разходи се разпространява и към други стоки.

56-годишният Уорш, който съветваше Тръмп по икономическата политика, но беше пренебрегнат за председател на Фед през 2017 г., когато президентът избра Пауъл, ще замени досегашния ръководител на централната банка, чийто мандат приключва в петък.

Основната въпросителна около следващия председател е дали той ще запази традицията на Фед да взема лихвени решения без политически натиск по-малко от шест месеца преди мнозинството на републиканците на Тръмп в Конгреса да бъде подложено на изпитание на междинните избори.

По време на изслушването си след потвърждението Уорш заяви, че паричната политика на Фед ще остане „строго независима“ под негово ръководство. Но Тръмп, който многократно критикува Пауъл, че не понижава лихвите достатъчно бързо, даде ясно да се разбере, че очаква Уорш да намали лихвените проценти незабавно.

Все повече представители на Фед твърдят, че централната банка трябва да сигнализира недвусмислено дали следващото решение за лихвите ще бъде за повишаването или понижаването им. За Уорш това означава, че той ще се изправи пред ожесточена съпротива, ако се опита да насочи Фед към понижения на лихвите, които официалните представители не считат за оправдани.

Уорш намекна също, че ще се стреми да свие балансите на Фед от 6,7 трлн. долара с течение на времето и заяви по време на изслушването си, че понижаването на лихвените проценти е по-справедливо от разширяването на баланса, тъй като ползите от него са по-широкообхватни.

Той критикува представянето на Фед в борбата с инфлацията при управлението на Джо Байдън, като заяви, че централната банка е загубила фокуса върху основната си мисия.