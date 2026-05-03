Уорш трябва да се изправи пред рисковете от несъгласие при първото си гласуване във Фед

Когато Кевин Уорш проведе първото си заседание като нов председател на Федералния резерв, той ще се изправи пред незабавна дилема: да устои на натиска от Белия дом за незабавно понижаване на лихвените проценти или да се противопостави на свои колеги, които остават скептични към нуждата от облекчаване на паричната политика, пише Bloomberg.

Тази необичайна ситуация повдига възможността Уорш в крайна сметка да бъде принуден да гласува „против“ мнозинството, за да бъде чут.

Обикновено идеята председател на Фед да се отклонява от консенсусно решение на централната банка би била почти немислима. Пол Волкър през 1986 г., Г. Уилям Милър през 1978 г. и Маринър Екълс в края на 30-те години на миналия век са единствените председатели, които са гласували в несъгласие с мнозинството по политическо решение.

Но това не са обичайни времена.

Само тази седмица трима централни банкери не се съгласиха с „гълъбовия“* тон на политическото изявление на Фед, а още един гласува против решението лихвите да останат непроменени, което е първият случай от октомври 1992 г., в който четирима представители изразяват несъгласие.

Президентът Доналд Тръмп, който номинира Уорш за поста във Фед, остро критикува централната банка, че не намалява лихвите достатъчно бързо. Той също така е заплашвал с наказателни разследвания, съдебни дела и уволнения на представители на Фед.

Кевин Уорш спечели надпреварата за председател отчасти чрез представяне на пътна карта за намаляване на лихвите, базирана на предположението, че бум на производителността, задвижван от изкуствения интелект (AI), ще задържи инфлацията бавна. Той също така е предложил свиване на баланса на Фед от 6,7 трлн. долара да отвори пространство за по-ниски лихви. По време на изслушването си в Сената Уорш дори намекна за нова рамка за инфлацията, макар и без да даде подробности.

Първото заседание на новия председател е насрочено за 17-18 юни.

Не е изключено Уорш да получи „меден месец“, в който новите му колеги да му позволят краткосрочно намаление на лихвите, казва Джон Фауст, бивш специален съветник на настоящия ръководител на Фед Джером Пауъл.

Но, предупреждава той, също толкова вероятно е новите му колеги да бъдат твърдо против това. „В такъв случай той ще има само лоши варианти“, посочва експертът.

Основният лихвен процент на Фед в момента е в диапазон от 3,5% до 3,75%, а инвеститорите очакват той да остане на това ниво чак до 2027 г.

Решение на Уорш да гласува против колегите си би било изпълнено с риск. Това може да настрои срещу него хората, които се опитва да убеди във вижданията си, и да навреди на доверието към него сред инвеститорите. Напускащият председател Джером Пауъл неведнъж беше критикуван, че е „изгубил контрол“, когато неговите решения са били съпътствани от многократни несъгласия.

Подобно несъгласие може също да изпрати сигнал до Белия дом, че новият председател не може да осигури по-ниските лихви, които Тръмп изисква. Това може да направи по-вероятно Уорш първоначално да се опита да изгради консенсус за понижение на разходите по заемите.

Неговата „гълъбова“ позиция би се засилила, ако има ново отслабване на пазара на труда или ако инфлацията започне ясно да се доближава до целта от 2% на Фед. Но засега икономиката не изпраща такива сигнали.

Икономическият растеж се ускори в началото на годината, а предпочитаният от Фед показател за инфлацията – ценовият индекс на разходите за лично потребление - се повиши с 0,7% миналия месец. Той достигна най-високото си ниво от 2022 г., тъй като войната на САЩ и Израел в Иран доведе до рязко поскъпване на горивата.

Семейна битка

Преди войната пазарите залагаха, че Фед е напът към понижения на лихвите от още половин процентен пункт до края на 2026 г. Енергийният шок обаче промени тази прогноза. Пауъл тази седмица предупреди, че поскъпването на петрола, предизвикано от войната, все още не е достигнало своя връх, а общата икономическа перспектива остава силно несигурна.

„Според начина, по който се развиват данните за пазара на труда, заедно с повишените нива на инфлация, данните не подкрепят намаляване на лихвите в близко бъдеще“, посочва Стефани Рот, главен икономист във Wolfe Research.

Но това може да не спре Кевин Уорш да опита. Новият председател на Фед, който се очаква да бъде окончателно потвърден от Сената до средата на май, е заявил пред законодателите, че би искал заседанията на Фед да бъдат по-спорни, с по-оживени дебати.

„Като цяло предпочитам по-хаотични заседания, в които хората не идват с подготвени сценарии, а можем да имаме истински семеен спор“, каза Уорш, ясно показвайки, че не всяко решение ще бъде вземано с консенсус.

В зависимост от развитието на икономиката, мнозинството от централните банкери може все пак да се доближи до позицията на Уорш, казва Дейвид Сайф, главен икономист за развитите пазари в Nomura. Но новият председател може и да реши да поеме по собствен път.

„Напълно мога да си представя ситуация, в която той в крайна сметка гласува против“, изтъква Сайф, добавяйки, че това би било „напълно безпрецедентно в съвременната история на Фед“.

Тръмп и неговият министър на финансите Скот Бесънт даваха смесени сигнали в последните седмици за това какво биха толерирали. Докато Бесънт каза, че Фед има пространство да задържи лихвите заради ефекта от войната, Тръмп даде ясно да се разбере, че би бил разочарован, ако лихвите не бъдат намалени незабавно.

Стивън Майроу от Beacon Policy Advisors смята, че Уорш има избор: да бъде „предпазен щит“ за останалите членове на Фед или да защити отношенията си с Белия дом.

„Той е в трудна ситуация“, казва Майроу. „Въпросът е колко време ще му даде Тръмп“.

*Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.