Правителството няма да замразява минималната работна заплата на 620 евро

Правителството няма да замрази минималната работна заплата (МРЗ) на 620,20 евро през тази година. Това заяви премиерът Румен Радев пред медиите в Министерския съвет, цитиран от БТА.

Нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 г. ще бъде разглеждан през август на среща на тристранните партньори, заедно с обсъждането на държавния бюджет за следващата година, заяви Радев.

Решението би било в разрез с действащата формула в Кодекса на труда. Според Кодекса на труда (чл. 244) Министерският съвет определя МРЗ за страната за всяка календарна година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. В КТ е записано още, че МРЗ не може да е по-ниска от определената за предходната година.

Коментарът на премиера е по повод появила се в медиите информация, според която кабинетът "Радев" планира да замрази минималната работна заплата на ниво 620,20 евро до 2028 г., както и да въведе лични осигуровки за държавните служители и съдебната власт от 1 август, но без това да важи за МВР и Министерството на отбраната.

Твърденията са свързани с писмо с указания, изпратено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев до министрите във връзка с подготовката на Бюджет 2026.

Попитан от журналисти по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Донев заяви, че предстоят преговори със социалните партньори и че тристранният диалог продължава.

„Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджета, така че това, което сме дали като указания, трябва да бъде изпълнено", заяви Донев и допълни, че няма какво повече да коментира.

Автоматизмите лишават и властта да регулира темпа на нарастване на разходите, каза Мария Минчева от Българската стопанска камара (БСК) пред медиите в отговор на въпрос за появилите се твърдения, че минималната работна заплата може да бъде замразена. Тъй като нямаме механизъм, който да предложим в момента, който да е набрал политическа подкрепа и да е подкрепен и от синдикатите, най-разумно е да се спре прилагането на сегашния механизъм, каза Минчева. По думите ѝ обвързването на МРЗ със средната работна заплата не е правилно.

По-рано темата за евентуално замразяване на МРЗ коментира и Любослав Костов от КНСБ.

Минималната работна заплата от 1 януари 2027 г. трябва да бъде 700 евро според действащото законодателство, отбеляза той. Всичко, различно от 700 евро, е намаление на МРЗ, подчерта Костов. Ако правителството предложи замразяване на 620 евро, без да сме се разбрали с бизнеса, без преговори, това означава, че се предлага намаление, коментира той. По думите му предстои да се види какво точно ще бъде предложено в проектобюджета.

Писма с указания до първостепенните разпоредители с бюджет

Според информацията за указанията правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход до 2300 евро от 1 август 2026 г., като той ще остане на това ниво и през 2027 и 2028 г. От 1 август пък се очаква държавните служители по Закона за държавния служител и служителите в съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски. Предвиденото съотношение между работодател и служител е 80:20. Мярката не засяга служителите на МВР и Министерството на отбраната, които се осигуряват в отделен фонд на Държавното обществено осигуряване.

Според указанията възнагражденията на засегнатите служители ще бъдат компенсирани през 2026 и 2027 г., така че нетният им доход да не бъде намален. Очаква се обаче осигурителният им доход да нарасне, което ще се отрази върху бъдещите пенсии, болнични и майчински.

Предвижда се за родените преди 31 декември 1959 г. осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ да бъде 19,8%, разпределена между работодател и служител съответно - 15,8% и 4%. За родените след тази дата, които се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, вноската ще бъде 14,8%, от които 11,8% за работодателя и 3% за служителя.

За фонд „Общо заболяване и майчинство“ вноската остава 3,5%, за фонд „Безработица“ - 1%, а за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ - 0,7%, изцяло за сметка на работодателя. Здравната вноска остава 8%, разпределена в съотношение 6,4% към 1,6%, а вноската за универсалните пенсионни фондове ще бъде 5%, от които 4% ще се поемат от работодателя и 1% от служителя.

От 1 януари 2027 г. ще започне поетапно увеличение на личния дял на държавните служители в осигурителната система до достигане на стандартните съотношения, валидни за останалите работещи.

Официална информация около план-сметката на държавата се очаква в сряда, 24 юни.

По-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не постигна съгласие по отношение на осигуровките на държавните служители. Правителството, синдикатите и бизнесът изразиха различни мнения по законопроекта за промени в Кодекса за социално осигуряване.

Тристранният съвет днес не постигна съгласие и по предложението за по-гъвкаво ползване на бащинския отпуск за раждане на дете.