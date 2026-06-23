В бюджета за 2026 г. е залегнал нов ред за финансиране на общинските проекти

В проекта на бюджет за 2026 г. е предвиден нов ред за плащане по общинските инвестиционни проекти, заложени в Приложение 3, като ще се използват различни механизми за финансиране и те ще бъдат разписани в текст в бюджета. Това става ясно от съобщение на страницата на Министерството на финансите от срещата между вицепремиера и ресорен министър Гълъб Донев и представители на Националното сдружение на общините в Република България (НСРОБ).

Обособяването на капиталовата програма за общински проекти в отделно приложение в Закона за държавния бюджет беше въведено с финансовата рамка за 2024 г. по времето на Асен Василев като финансов министър. Така се проследява за какви проекти и към кои общини се насочват средства. Този подход обаче беше критикуван заради непрекъснатото разрастване на програмата и увеличаването на разходите по нея.

Все още не е ясно какъв ще бъде новия ред за финансиране на общинските проекти. Това е поредна идея, която ще бъде включена в бюджета за 2026 г., за която се разбира от отделни изказвания на членове на правителството или парламентарното мнозинство, но без повече конкретика.

По време на срещата си с кметовете Донев ги е запознал с основните мерки за намаляване на разходите и увеличаване на приходите, залегнали в проекта на бюджет за 2026 година, става ясно от съобщението на финансовото министерство. Министърът е поел ангажимент всички проекти, по които е започнало изпълнение, да бъдат разплатени.

По време на срещата е обсъдено въвеждането на такса смет на принципа „замърсителят плаща“ от 2027 г., като кметът на Карлово Емил Кабаиванов е посочил, че 15 общини вече го прилагат.

Донка Михайлова, заместник-председател на УС на НСОРБ и кмет на община Троян, е повдигнала отдавна коментирания въпрос с остарелите данъчни оценки на имотите. Сдружението на общините настоява те да бъдат актуализирани от 2027 г.

Освен за актуализация на имотните данъци, в последните дни активно се говори и за възможността държавните служители да започнат сами да внасят осигуровките си поетапно. Предложението, внесено от „Демократична България“, беше определено от вицепремиера Атанас Пеканов като опит управляващите да бъдат вкарани в капан. В неделя пред БНР обаче депутатът от „Прогресивна България“ Стефан Белчев потвърди, че такава идея реално се обмисля, но без това да води до намаляване на чистия месечен доход на служителите.

Очаква се до края на месеца да бъде представен проектът за Бюджет 2026, в който окончателно да станат ясни приходните и разходните мерки, които правителството на Румен Радев предвижда. Те трябва да бъдат насочени и към свиване на дефицита, който по прогнози на финансовия министър Гълъб Донев ще достигне 7,4% от БВП до края на годината, а по оценки на ЕК – 4,1%. Повишаващият се размер на дефицита е и причината Европейската комисия да препоръча да бъде започната процедура по свръхдефицит срещу България.