Управляващите обмислят повишаване на имотните данъци

Актуализацията на данъчните оценки ще се случи още тази година – такова уверение са получили представителите на Националното сдружение на общините в България от премиера Румен Радев по време на срещата по случай 30-годишнината на сдружението. Това стана ясно от думите на председателя на УС на Националното сдружение на общините (НСОРБ) Силвия Георгиева пред БНТ. Сред другите обсъдени теми е преотстъпването на 1/5 от подоходния данък към общините.

„Това са първите две стъпки към финансова децентрализация. Премиерът е бил винаги поддръжник на тази наша битка в качеството си на президент. Вчера също заяви своята подкрепа за тази дългосрочна реформа“, каза Георгиева пред БНТ.

Темата беше коментирана и от премиера Румен Радев в изказването му по време на срещата на Националното сдружение на общините в България по повод 30-годиншнината на сдружението.

„Аз съм напълно съгласен, че данъчните оценки са безвъзвратно остарели“, каза той и посочи, че се мисли по идея за прогресивно облагане на броя на жилищата.

„Първото основно жилище, където живее човек, трябва да бъде на една стойност. Следващите могат да бъдат на повишаваща се скала“, каза той. Според Радев проблемът е, че „данъчните в Бургас не са свързани с данъчните в София“, като пое ангажимент централната власт да помогне за свързване на различните информационни системи, така че да се разгърне идеята за прогресивното облагане. „Трябва да бъдем внимателни, защото рискуваме да вдигнем и наемите, а много хора живеят под наем“, каза още той.

„Не трябва да се правят някакви аналогии, че това е някакво отстъпление от това, което сме обещали – да нямаме прогресивно подоходно облагане на този етап. Лично моето мнение е, че това е логична промяна, тя би била справедлива“, каза пред Nova депутатът от „Прогресивна България“ Милен Трифонов.

„Ние имаме идея за повишаване на данъчните оценки. Това е проблем, който с годините се натрупва. Той ще помогне и за изсветляване на част от сделките, които се сключват. Ако повишим данък сгради, трябва да бъде коригиран промилът, който изчислява такса смет“, каза той.

До момента позицията на управляващите във връзка с подготовката на бюджета за 2026 г. е, че данъци няма да бъдат вдигани. Същевременно финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев обяви, че в него ще бъдат заложени мерки, които засягат не само разходната, но и приходната част. Въпреки че все още не е коментирано официално какви ще бъдат те, явно имотните данъци ще бъдат един от вариантите.

Промени в данъците за недвижимите имоти бяха заложени сред препоръките на Европейската комисия в доклада в рамките на т.нар. Европейски семестър във връзка с подобряване на данъчната система.