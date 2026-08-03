Уилямс от Фед: Лихвените проценти са на подходящо ниво

Председателят на Федералния резерв в Ню Йорк Джон Уилямс заяви, че лихвените проценти в САЩ остават на подходящо ниво, тъй като се очаква инфлацията да се забави през втората половина на годината.

„Моята лична прогноза е инфлацията да се охлади през втората половина на тази година и да се забави още повече през следващата година“, каза той в интервю за Ройтерс. „Смятам, че паричната политика в момента е добре позиционирана, за да подкрепи този процес на дезинфлация“, добави централният банкер.

По думите му, ако инфлацията не се развива според очакванията, централната банка на САЩ ще трябва да предприеме действия. „Ако икономиката не е на траектория, която ще върне инфлацията обратно до целта от 2%, тогава според мен би било напълно подходящо да се предприемат нужните действия“, каза той.

Фед запази лихвените проценти без промяна в диапазона 3,5-3,75% на заседанието си миналата седмица. Трима представители на централната банка се противопоставиха на това решение и подкрепиха повишение с 0,25 процентни пункта, като посочиха, че запазването на настоящото ниво крие риск от необходимостта за по-агресивно затягане на паричната политика в бъдеще, тъй като инфлацията остава устойчива.

Показателите за инфлацията обаче дават известно облекчение на централните банкери, пише Bloomberg. Предпочитаният от Фед измерител – ценовият индекс на разходите за лично потребление (PCE) - се понижи с 0,1% през юни. Предишен доклад за инфлацията също показа подобен спад, тъй като цените на бензина са намалели. Цените на петрола отново се понижиха през последните дни на фона на новините за възобновяване на мирните преговори между САЩ и Иран.

Джон Уилямс добави, че базисните показатели за инфлацията, които изключват цените на храните и енергоносителите, би трябвало да се понижат, тъй като конфликтът в Близкия изток престава да оказва допълнителен натиск. Според него при такъв сценарий Фед може да постигне целта си за 2% инфлация до 2028 г.

„Ще следя много внимателно какво показват данните за базисната инфлация през следващите няколко месеца и дали те са съвместими с темп на инфлация, който се движи към ниво от 2%“, каза още Уилямс.