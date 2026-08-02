Възходът на зелената енергия в Китай се сблъсква с инфраструктурни проблеми

Global Energy Monitor разглежда прехода на Китай към възобновяема енергия, като основава последния си анализ на актуалния петгодишен план на Пекин за развитие, в който страната си поставя за цел да генерира половината от своята електроенергия от зелени източници до 2030 г., пише германското издание Golem.

За да постигне това, Китай изгражда толкова голям капацитет нови слънчеви и вятърни мощности, колкото всички останали страни в света взети заедно. До 2025 г. в процес на изграждане в Китай са били 500 гигавата. Това е над два пъти повече от общия капацитет за вятърна и слънчева енергия на Германия.

В същото време разширяването на производството на електроенергия в Китай се осъществява до голяма степен в слабо населената североизточна част. Там е налична голяма площ, която предлага малко други потенциални приложения.

Това води до производство на електроенергия там, където не е необходима. Според Global Energy Monitor това е довело до ситуация, в която между 10% и 17% от произведената слънчева енергия и 4-9 процента от вятърната енергия в момента не могат да бъдат използвани.

За сравнение, общият капацитет в Германия, който не може да се използва, е 4%. Освен това европейската икономика вече отчита по-висок дял на възобновяемата енергия в енергийния си микс, отколкото е целта на Китай за 2030 г.

За да се справи с проблема, който вероятно ще се влоши с бързото разрастване на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), Китай трябва да разшири своята електроенергийна мрежа. Поради огромните разстояния и високите енергийни изисквания е необходим пренос на постоянен ток с високо напрежение. Тази технология вече се използва в Европа за свързване на електрическите мрежи на отделните страни.

Global Energy Monitor посочва, че планираният капацитет в петгодишния план на Китай е значително по-малък от търсенето. Вместо близо 30 нови електропровода, ще бъдат построени само 11. Това вероятно ще доведе до ситуация, при която възобновяемата електроенергия да не достига до местата, където е необходима.

Познати грешки се повтарят

Един поглед към Европа би бил достатъчен, за да се осъзнае, че електрическите мрежи и възобновяемата енергия трябва да се развиват паралелно, нещо, което досега е правено неадекватно и тук. В същото време, по-равномерното разпределение, включително в по-недостъпни или неподходящи региони, би могло да намали нуждата от преносни мрежи.

Това може да се наблюдава и в Германия, където има твърде малко вятърни турбини, особено на юг, които надеждно произвеждат електроенергия дори през зимата, докато фотоволтаичните системи липсват на север. Причината е очевидна във всеки случай: годишното количество електроенергия, което може да се генерира, винаги е по-ниско в другия регион. По-балансираното разпределение обаче би направило разширяването на мрежата по-евтино, тъй като километър високоволтова линия за постоянен ток струва над 1 млм. евро.

Мащабните проекти за вятърна и слънчева енергия в Китай са изправени пред същите проблеми, но с още по-голям дисбаланс, отколкото в Европа.