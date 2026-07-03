Анализатор: Ефектът за петрола от примирието е геополитически удар на САЩ по Китай и Русия

Насищането на пазара с петрол и временната отмяна на петролните санкции срещу Иран са геополитически удари на САЩ срещу Китай и Русия. Този коментар направи Цветан Кръстев, консултант по външна политика и сигурност, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че при износа на петрол на пазарни цени Иран не разчита само на Китай, който купуваше чрез сенчестия флот на по-ниски цени. „Насищането на пазара с петрол води до намаляване на цените и това е удар за Русия, тъй като нейната икономика е изключително зависима от петрола и разчиташе на високите му цени“, посочи Цветан Кръстев.

Анализаторът подчерта, че САЩ постигнаха и друга основна цел след драстичния спад на цените на петрола – намаляване на цените на горивата в САЩ. „Когато те бяха на много високи нива, това беше сериозен удар за администрацията на Тръмп. С постигнатото временно споразумение с Иран Вашингтон се опитва да тушира вътрешнополитическото напрежение“, отбеляза Кръстев.

По думите му споразумението е позволило на САЩ да постигне и още една от основните си цели – чрез размразяването на иранските активи в размер на 6 млрд. долара, които се намират в Катар, Вашингтон спира стратегията на Китай в региона през последните години за дедоларизацията му.

„САЩ се опитват да върнат Иран в доларовата система, тъй като замразените активи са в долари, а ключовото условие, за да бъдат размразени, е да се използват най-вече за хуманитарна помощ, включително покупка на храни. Всички търговски сделки ще се извършват чрез международни банкови системи, т.е. доларови системи“, обясни Кръстев.

Според него това е малка победа за САЩ и е примамливо за Иран, тъй като икономиката на страната изпитваше затруднения още преди войната, най-вече заради изолацията, в която беше поставена.

В анализа си консултантът по външна политика и сигурност посочи, че заради съществуващото информационно затъмнение е трудно да се правят задълбочени анализи какво се случва в иранското общество, но впечатленията са, че то е уморено и не е склонно да протестира.

„Иранското общество усеща дълбока умора не само от войната, но и от репресиите на режима и нарушаването на човешките права преди и по време на военните действия. То не е склонно към организиране на протести, тъй като голяма част от наказанията, включително смъртни присъди на протестиращи, бяха наложени през последните няколко месеца, припомни Кръстев. – Режимът показва сила, за да се консолидира и капсулира. От началото на войната той силно се военизира.“.

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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