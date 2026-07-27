Прогноза: Ръстът в цените на жилищата до края на 2026 г. ще е 5-7%

Въпреки намаленото търсене на жилища в началото на годината предлагането не се увеличава с темпове, които да помогнат за по-балансиран ръст на цените от 5-7%, който вероятно ще стане факт до края на годината. Това коментира Добромир Ганев, партньор в „Комфорт & Форос Брокърс“, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Данните за миграцията също са положителни на големите пазари, като миналата година е била добра от гледна точка на привличане на механична миграция от по-малки градове към София, Пловдив, Варна и Бургас. Това също е подкрепило жилищните пазари там, посочи експертът.

Променящата се макросреда може да се отрази негативно на жилищния пазар у нас, изтъкна той и добави, че конфликтът между САЩ и Иран повлия на световната икономика, в частност и на българската, и на нагласите на хората. Част от тях отлагат покупките си в подобни моменти и това обяснява по-дълбокото намаление на обема от сделки.

Очакванията за влизане в еврозоната, които миналата година бяха един от нерационалните фактори, влияещи върху жилищния пазар, вече не съществуват, но останалите значими фактори като лихвената политика, миграцията, дисбалансът в търсенето и предлагането продължават да оказват въздействие, отбеляза Ганев.

Той посъветва всички участници на пазара – банки, предприемачи, инвеститори в жилища, консултанти, потребители, да обърнат внимание на променящата се макросреда поради развоя на конфликтите в Украйна и Иран и добави, че това е една от сериозните причини, които може да повлияят негативно не само на пазара на недвижими имоти у нас, а и на българската и световната икономика.

Влияние оказват и действията на политиците в България относно икономиката. В бюджета за 2026 г. не се видя особено желание за реформи и балансиране на разходите, изтъкна събеседникът и изрази надежда това да се промени през септември-октомври, когато се очакват действията на правителството относно бюджета за 2027 г.

Политиката на банките също остава във фокуса на вниманието – дали те ще продължат с по-балансираната си политика относно покачването на лихвените проценти, дали ресурсът им ще се изчерпа в следващата година и половина и ще трябва да вдигат лихвите по депозитите. Това ще се отрази и в по-високи лихви по ипотечните кредити, стана ясно в хода на разговора.

„Ипотечното кредитиране продължава да е достатъчно активно, за да подкрепя жилищния пазар и продължаващото покачване на цените макар и с по-ниски темпове“, допълни той.

Ганев не очаква сериозни промени в основните параметри, които показват структурата на имотния пазар до края на годината, а именно вписаните сделки с имоти в Агенцията по вписванията, започнатите нови жилищни единици и разгънатата застроена площ (РЗП) при строителството, ипотечните кредити от гледна точка на брой и стойност.

Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.