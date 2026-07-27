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„Шелли груп“ придобива останалите 24% от словенското си дъщерно дружество

Компанията ще плати за дела малко под 950 хил. евро

21:40 | 27.07.26 г.
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Снимка: Pixabay
Снимка: Pixabay

„Шелли груп“ ЕД придобива останалите 24% от словенското си дъщерно дружество Shelly Tech (с предишно наименование GOAP Računalniški inženiring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica), съобщават от българската публична компания.

Сделката за GOAP беше договорена и одобрена от акционерите на дружеството в края на 2022 г.

В началото на 2023 г. „Шелли груп“, тогава с наименование „Алтерко“ АД, приключи първия етап от придобиването на GOAP – за дял от 60%, за който плати 2 млн. евро.

През 2024 г. компанията, вече преименувана на „Шелли груп“, придоби още 16% от словенското дружество за близо 600 хил. евро.

Сега за останалите 24% „Шелли груп“ ще плати малко под 950 хил. евро.

Прехвърлянето на дяловете е предмет на допълнителни процедури, които се очаква да бъдат извършени през следващите седмици, посочват от българската компания.

Акциите на „Шелли груп“ поскъпват с над 17% в последната година, а пазарната капитализация на дружеството достига близо 1,06 млрд. евро, според данните на Българската фондова борса (БФБ).

Общото събрание на акционерите гласува на 29 юни 2026 г. изплащане на 0,13 евро брутен дивидент на акция. Изплащането на дивидента започва от вторник, 28 юли.

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Последна актуализация: 21:16 | 27.07.26 г.
Шелли груп
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