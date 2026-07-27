Битката за 6G започва: САЩ обединяват сили с 20 държави срещу Китай

Американската администрация започва в понеделник международно партньорство с повече от 20 страни съюзнички, за да ускори развитието на сигурни 6G безжични мрежи. За това съобщиха по-рано пред Politico и американски представители, като целта на инициативата е Вашингтон да намали влиянието на Китай върху следващото поколение телекомуникации.

Сред включилите се страни са Великобритания, Германия и Япония, като целта е да се помогне за координирането на 6G стратегиите на правителствата години преди технологията да започне да замества 5G мрежите през 30-те години на века.

Проектът също така установява точки за контакт между участващите правителства, споделя технически ресурси и полага основите за търговско внедряване. Той също така насърчава стремежа на президента Доналд Тръмп за лидерство на САЩ в 6G технологиите.

Усилията са предназначени да послужат като противовес на телекомуникационните амбиции на Китай и световния обхват на компании като Huawei и ZTE. Според американските представители по-тясното сътрудничество със съюзниците е критично важно за оформянето на международните технически стандарти преди Световната конференция по радиокомуникации в Шанхай следващата година, където страните ще преговарят за ключови решения, засягащи бъдещето на безжичните мрежи.

„Днешните действия признават, че 6G [технологията] ще бъде коренно различна от 5G и че напредъкът в лидерството на САЩ и съюзниците изисква драстично различен подход“, заяви в изявление Ариел Рот, ръководител на Националната администрация по телекомуникации и информация, която ръководи инициативата. „Като работим сега с доверени партньори, ще гарантираме, че мрежите от следващо поколение отразяват нашите споделени интереси за сигурност, ще укрепят нашата конкурентоспособност и ще стимулират иновациите“, се посочва още.

Надпреварата за изграждане на 5G мрежи противопостави САЩ и Китай заради опасения за националната сигурност. Вашингтон обяви китайските телекомуникационни компании за рискови в различна степен и още през първия мандат на Тръмп имаше призиви към съюзниците да избягват партньорства с китайските гиганти като Huawei и ZTE поради опасения за надеждността на тяхното оборудване. САЩ са похарчили милиарди долари, плащайки на телекомуникационни компании, за да премахнат оборудването на Huawei и ZTE от мрежите в извънградските части на страната.

Първоначалният списък с правителства, които също потвърждават 6G партньорството, включва Албания, Австралия, Канада, Коста Рика, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Хондурас, Италия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Панама, Парагвай, Филипините, Южна Корея, Румъния, Швеция и Великобритания.

„Ние сме ангажирани с насърчаването на подходи към 6G, които осигуряват отворена, оперативно съвместима, сигурна, устойчива, поддържана от изкуствен интелект, високо иновативна и ресурсно ефективна световна комуникационна система, като страните съмишленици едновременно водят и се възползват от най-усъвършенстваната налична безжична свързаност“, призовават от инициативата. „Трябва да предприемем конкретни стъпки за укрепване на нашите 6G вериги за доставки, да ускорим иновациите и да гарантираме, че бъдещето на безжичните комуникации се оформя от съмишленици“, се посочва още.

Според текста конкретните стъпки на държавите за насърчаване на 6G ще варират, но се очертават определени колективни ангажименти при разработването на следващото поколение безжична архитектура. Това включва и среща на живо през следващата година, за да се обсъдят най-добрите практики и „да се оцени най-новата стратегическа обстановка заедно със съответните заинтересовани страни в индустрията“, както и да се планират приоритетите, които да се преследват през следващата година.