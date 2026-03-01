Nvidia сформира съюз, за да проправи пътя на изкуствения интелект към 6G мрежите

Американският технологичен гигант Nvidia Corp. полага усилия, за да гарантира, че предстоящите 6G телефонни мрежи ще предоставят стабилна платформа за услуги и устройства, които използват изкуствен интелект, пише Bloomberg.

Най-високо оценената компания в света си сътрудничи с група телекомуникационни компании, включително Nokia Oyj, SoftBank Group Corp. и T-Mobile US Inc., които ще се ангажират да изградят мрежи от шесто поколение, базирани на компютри и софтуер, способни да използват изкуствен интелект, за да помогнат за безопасното и ефективно насочване на трафика.

Промяната е необходима предвид безбройните устройства, които ще бъдат свързани към мрежите в бъдеще, и по-сложните им изисквания, заяви Nvidia в неделя в изявление, направено по повод откриването на конференция на телекомуникационната индустрия в Барселона.

Настоящото поколение, 5G, е проектирано да свързва хората чрез глас и данни и да им предоставя извлечена информация. То не е в състояние да поддържа широко разпространеното използване на изкуствен интелект, посочиха от Nvidia.

„Днешните мрежи просто не са готови за приложенията на бъдещето“, заяви Рони Васишта, който ръководи телекомуникационния бизнес и стратегията на Nvidia. „В ерата на изкуствения интелект всичко се променя. Мрежите ще предоставят интелигентност не само на хората на техните телефони, но и на машините.“

Телекомуникационните мрежи ще изискват „стотици хиляди пъти“ по-голяма ефективност, защото няма достатъчно радиочестотен спектър, за да поддържа новите приложения, каза той.

Производителят на чипове, чието оборудване е в центъра на бума на изкуствения интелект, се опитва да създаде нов пазар и да премахне потенциалните пречки. Nvidia вече предлага версии на своите чипове, компютри и софтуер за използване в мрежи и се надява да разшири този бизнес. В същото време компанията се нуждае от изкуствен интелект, който да се разпространи в повече области – в неща, наречени физически изкуствен интелект, като роботи и превозни средства – за да продължи да подхранва търсенето и да плаща за центровете за данни, които в момента са най-големите потребители на нейната технология. Без безжични мрежи, поддържащи трафик на изкуствен интелект, визията на Nvidia за свят, пълен с хуманоидни роботи и самоуправляващи се автомобили, може да се реализира по-бавно.

На всеки десетина години телекомуникационният бизнес преминава към ново поколение безжична технология, следващото „G“. В процеса на задаване на стандартите, които определят параметрите на новия хардуер и софтуер, компаниите сформират съюзи, за да насочат индустрията в посока, която според тях ще бъде благоприятна за техните продукти. Този подход има смесени резултати и е подкопан от конкурентни усилия, които понякога забавят новите внедрявания или водят до несъвместими мрежи.

Nvidia твърди, че новото оборудване и софтуер трябва да бъдат фундаментално отворени. Вместо заключени устройства с персонализиран хардуер, радиостанциите, които изпращат и получават безжичен трафик, трябва да се контролират от софтуер, който може да се актуализира и работи на компютри с по-общо предназначение. Трафикът на данни трябва да се маршрутизира от софтуер за изкуствен интелект, който е в състояние да реагира на бързо променящите се модели и приоритети по начин, който понастоящем просто не е възможен, според производителя на чипове.

В такава среда телекомуникационната индустрия ще бъде много по-отворена към появата на нови доставчици, включително стартиращи компании, които могат бързо да достигнат оценки от милиарди долари, прогнозира Васишта от Nvidia.

„Така ще се роди нов телекомуникационен еднорог“, каза той. През последното десетилетие в индустрията са се появили твърде малко нови участници, добави той.