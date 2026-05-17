Кризата в Porsche се задълбочава – компанията закрива някои буксуващи звена

В миналото Porsche AG беше основният генератор на печалбата на германската автомобилна група Volkswagen. Но тези дни отминаха. Миналата година оперативната печалба на марката се срина с 98% до едва 90 млн. евро. Основна причина за това бе спадът в продажбите на китайския пазар, пише Merkur.

Катастрофалната година за Porsche поставя в трудно положение и главния изпълнителен директор на компанията майка, Оливер Блуме, който ръководеше и Porsche до края на 2025 г. Подкрепата му от един от основните акционери на Volkswagen, семействата Порше и Пиех, изглежда се разпада.

На фона на кризата Porsche планира да се освободи от някои второстепенни бизнеси. Автомобилният производител обяви, че дъщерното му дружество за батерии Cellforce, eBike Performance GmbH, и разработчикът на софтуер Cetitec ще бъдат закрити. Това решение беше взето от Управителния съвет и Надзорния съвет на групата. Приблизително 500 служители ще бъдат засегнати по време на процеса на закриване.

„Porsche трябва да се фокусира върху основния си бизнес. Това е от съществено значение за успешно стратегическо преструктуриране“, посочва главният изпълнителен директор на марката Майкъл Лайтърс. „Това ни принуждава да правим болезнени съкращения – включително в нашите дъщерни дружества“, добавя той.

Закриването на Cellforce, която е базирана в Кирхентелинсфурт, не е изненада. През 2021 г. Блуме обяви планове за разработване и производство на батерийни клетки. Проектът се смяташе за стратегически важен за амбициозните планове на компанията за електрификация на гамата, като беше планирано стартът на ограничено производство да започне през 2024 г.

Сега тези амбициозни планове липсват. Миналия август Porsche почти напълно прекрати дейността на Cellforce. Сега съществува само малко звено за научноизследователска и развойна дейност с малък екип. Porsche оправдава окончателното закриване, като посочва, че в рамките на стратегическото пренасочване на автомобилния производител към технологично неутрална стратегия за задвижване, вече няма жизнеспособни перспективи за Cellforce.

Най-големите съкращения на работни места са предвидени в Porsche eBike Performance. Засегнати са около 350 служители в Отобрун, близо до Мюнхен, и Загреб, Хърватия. Дъщерното дружество беше основано, за да разработва и предлага на пазара високопроизводителни задвижващи системи за електрически велосипеди.

Затварянето на съвместното предприятие с нидерландската Ponooc Investment се дължи и на коренно променените пазарни условия за задвижвания с електрически велосипеди. P2 eBike GmbH, която трябваше да разработва такива продукти с марката Porsche, приключи дейностт в края на миналата година.

Друга жертва на мерките за намаляване на разходите е Cetitec. Компанията разработва софтуерни решения за данни в рамките на Volkswagen Group. Според компанията пазарната среда се е променила и работата по проекта вече е изместена. Общо 60 работни места ще бъдат загубени в Германия и Хърватия.

В края на април Porsche обяви продажба на дяловете в Bugatti Rimac и Rimac Group на инвестиционна фирма, базирана в Ню Йорк. През Лайстър заяви, че служителите трябва да се подготвят за по-нататъшни съкращения на работни места.