Особености на китайския автомобилен пазар

Китай продължава да се утвърждава като новата автомобилна сила в света. Това коментира автомобилният експерт Юлиан Чебишев в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria. Според него на пазара постоянно се появяват нови високотехнологични модели и модификации, а прогнозата, че марките ще започнат да намаляват, осезателно не се сбъдна.

Някои марки излязоха напълно от пазара, а други се свиха, но китайската автомобилна индустрия е като дракон – можем да му отрежем опашката, но тя бързо пораства отново, отбеляза Чебишев и добави, че на мястото на изчезналите марки са се появили други.

На този фон европейските автомобилни производители се опитват да бъдат в крак с китайските си конкуренти на местния пазар, като адаптират максимално моделите си за китайския потребител. По този начин те се стремят да намалят или спрат загубата на пазарен дял през последните години.

Сред модификациите са включването на дисплеи, които са важни в Китай, предлагането на луксозни варианти като хладилници или много големи екрани в автомобилите, които рядко се срещат в Европа, както и на големи коли, които не са много популярни на Стария континент, отбеляза автомобилният експерт.

„Audi, който е утвърден европейски автомобилен производител, дори се ребрандира в Китай преди повече от година, като запази името си, но промени напълно визията и логото си, за да запази конкурентните си позиции“, изтъкна Чебишев.

Според него обаче европейските компании все по-трудно успяват да бъдат конкурентни на китайския пазар.

BYD, която навлиза сериозно в Европа, отстъпва позиции в Китай за сметка на конкурента Geely. Чебишев смята, че това се дължи на няколко фактора, единият от които е охлаждането на субсидиите на китайското правителство към т. нар. производители на автомобили с алтернативно задвижване относно продажбите и производството.

Освен това BYD, благодарение на господстващото си положение на китайския пазар, превърна доставчиците си в нетни кредитори. Те подписват договори, според които плащането на доставките става повече от година след реалното производство на автомобила. Но китайското правителство спря тази възможност в средата на миналата година и това допълнително е утежнило финансовото положение на компанията, изтъкна експертът.

„Към момента BYD се насочва предимно към износните пазари, тъй като на китайския пазар вече има пренасищане относно марката“, заяви Чебишев.

Geely, от друга страна, настъпва осезаемо от началото на годината. Toyota започва да възстановява загубените си позиции в Китай, а Volkswagen отчете добри месеци в страната, след като миналата година преживя сериозна криза с продажбите, отбеляза събеседникът.

Той изтъкна една особеност на китайския пазар - една марка може да се срине от лидерски позиции до дъното на класацията в рамките само на няколко месеца. Това според Чебишев се дължи на начина, по който китайците потребяват автомобилите – те купуват коли, които им харесват, без да вземат предвид дали ще издържат в следващите пет години. Това е в рязък контраст с поведението на потребителите в Европа.

Освен това в Китай почти няма пазар на употребявани автомобили, а самото понятие там е много размито, посочи гостът.

„Ако колите не могат да намерят втори купувач в Китай, пътят за тях е към страни от третия свят или претопяване за производство на нови автомобили“, отбеляза Чебишев.

Целия разговор може да намерите на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.