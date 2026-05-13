Кредитите у нас нараснаха с близо 16% за година до над 63 млрд. евро в края на март

Общият размер на кредитите в банковата система в България расте с 15,7% за година до близо 63,360 млрд. евро към края на първото тримесечие на тази година, а броят им намалява с 0,4% до 3 039 104 броя, съобщава Българската народна банка (БНБ).

В същото време депозитите в банките към края на март са 9 836 848 броя, нараствайки с 2% на годишна база. Спрямо година по-рано общият им размер се увеличава с 16,2% до повече от 84,517 млрд. евро.

Динамика при кредитите

Заемите за бизнеса в края на първото тримесечие са 158 хил. броя, като нарастват с 2,9% на годишна база. Размерът на тези кредити е 28,520 млрд. евро, като се отчита увеличение с 11,6% в сравнение с края на март 2025 г. Спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година броят на кредитите на фирмите намалява с 0,1%, а размерът им нараства с 3,4%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (25%), Преработваща промишленост (21%) и Операции с недвижими имоти (12,6%).

Към края на март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 69,9%.

Заемите на финансовите предприятия в края на първото тримесечие на 2026 година са 1247 броя, като нарастват на годишна база с 10,4%. Размерът им е 4,973 млрд. евро, като се отчита нарастване с 10,9% на годишна база. Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектора се увеличава с 3,7%, а размерът им – с 0,3%.

Към края на март в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 97,9%.

В края на първото тримесечие БНБ отчита спад на годишна база с 0,6% на броя на кредитите на домакинства и фирми, които ги обслужват, като достигат 2,880 милиона. Размерът им нараства на годишна база с 20,8% и към 31 март той е 29,866 млрд. евро. За три месеца броят на тези заеми се увеличава с 0,1%, а размерът им – с 4,1%.

Към 31 март в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 25 хил. до 250 хил. евро с дял от 62,9%.

Спестяванията в банките

В БНБ отчитат, че в края на първото тримесечие на тази година броят на депозитите на бизнеса е 651 хил. броя, като се отчита ръст от 0,7% на годишна база. Размерът им достига 26,760 млрд. евро, при ръст за година с 11,9%. Спрямо края на декември 2025 г. броят им намалява с 2,4%, а размерът им се увеличава с 1,2%.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на спестяванията за сектора са Търговия (24,9%), Преработваща промишленост (13,4%) и Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане (9,8%).

Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 52,4%.

Спестяванията на финансовите предприятия към 31 март са 8522 броя с ръст от 5,5% за година. В края на първото тримесечие размерът на тези депозити е 2,055 млрд. евро, като на годишна база той спада с 12,7%. Спрямо края на декември 2025 г. броят им нараства с 3,4%, а размерът им намалява с 14,4%.

Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. евро с дял от 81,1%.

Броят на депозитите на домакинствата в края на първото тримесечие на е 9,178 млн., като нараства на годишна база с 2,1%. Размерът на тези спестявания нараства на годишна база с 19,9% и достига 55,702 млрд. евро. На тримесечна база броят на тези депозити намалява с 0,1%, а размерът им нараства с 1,7%.

Към края на март в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 25 хил. до 250 хил. лв. с дял от 47,4%.

Наблюденията на Investor.bg показват, че при домакинствата най-голям е размерът на спестяванията до 1000 евро. В края на първото тримесечие той е над 55,702 млрд. евро.

Кредитите на сектора до 1000 евро също са с най-голям дял – над 29,866 млрд. евро.

На второ място по обем са депозити и заеми над 25 хил. евро до 250 хил. евро. В края на март те са съответно – 26,382 млрд. евро и 18,789 млрд. евро.