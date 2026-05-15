Южнокорейският индекс Kospi се отдръпна от рекордния си връх и спадна с над 6%

Индексът Kospi в Южна Корея заличи по-ранните си печалби и в петък спадна с над 6%, отстъпвайки от нов рекорден връх, под натиска на големите технологични компании на фона на по-широк спад на пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион, предаде CNBC.

Бенчмаркът затвори на ниво от 7493,18 пункта, след като по-рано през сесията беше преминал границата от 8000 пункта. Измерителят на компании с по-малка пазарна капитализация Kosdaq спадна с над 5% и приключи деня на ниво от 1129,82 пункта.

Това се случва след рекордната серия на Kospi, която породи опасения относно риска от прекомерна концентрация, особено при акциите, свързани с изкуствен интелект (AI). Според Manulife Investment Management, Samsung Electronics и SK Hynix заедно съставляват рекордните 42,2% от бенчмарка.

Акциите на Samsung Electronics поевтиняха с 8,6%, след като местният синдикат на служителите съобщи, че ще продължи с планираната 18-дневна стачка от 21 май, в която ще участват над 45 хил. работници, въпреки че компанията е предложила възобновяване на преговорите за заплатите без предварителни условия. От синдиката заявиха, че са готови да се върнат на масата за преговори след 7 юни. Акциите на SK Hynix поевтиняха със 7,6%.

Други азиатски пазари също отбелязаха спадове, докато инвеститорите следяха втория ден от разговорите между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин. В петък Тръмп напусна Пекин след двудневната среща на върха, на която присъстваха и американски бизнес лидери, включително главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск и ръководителят на Nvidia Дженсън Хуанг.

Японският индекс Nikkei 225 се понижи с 2% до 61 409,29 пункта, а по-широкият показател Topix загуби 0,39% до 3863,97 пункта.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се понижи с 0,11% до ниво от 8630,8 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 1,6% до 25 968,37 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай спадна с 1,12% до 4859,59 пункта.