Инфлацията през април остава висока, макар и под предварителните оценки

Националният статистически институт (НСИ) понижи леко оценката си за инфларацията в България през април спрямо експресните оценки, макар че данните продължават да показват значително ускоряване спрямо началото на годината.

Месечната инфлация, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), през април е 1,8%, а годишната инфлация е 6,8%. Първоначалните изчисления на НСИ сочеха 2,0 на сто инфлация спрямо март и 7,1% спрямо април 2025 година.

Темпът се ускорява спрямо предишните три месеца на годината, когато беше отчетена годишна инфлация от съответно 3,5% през януари, 3,3% през февруари и 4,1% през март.

Инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3,7%, а средногодишната инфлация за периода май 2025 - април 2026 г. спрямо периода май 2024 - април 2025 г. е 4,8 на сто.

Натрупаната инфлация за последните три години (април 2026 г. спрямо април 2023 г.) е 13,1%, а за последните пет години е 44,5%.

Най-силно увеличение на цените през април спрямо предишния месец е регистрирано в групата: „Транспорт“ (с 9,0%). Основен фактор за това е поскъпването на газ пропан-бутан с 26,3%, на дизеловото гориво с 19,5%, на бензин А95Н - с 9,2%, и на бензин А100Н - със 7,0%.

На месечна база нарастват също цените в групите „Облекло и обувки“ (със 7,9%), „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (с 1,7%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ и „Образователни услуги“ (с по 0,8%) и др. По-ниски са цените единствено в група „Развлечения, спорт и култура“ - с 1,6 на сто.

Месечната инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), използван като сравнима мярка на инфлацията в държавите от Европейския съюз, е 1,8%, а годишната е 6,0%.

Месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 1,5%, а годишното изменение е 4,5 на сто.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили при хранителните продукти с 2,0%, при нехранителните стоки - с 1,8%, и при услугите - с 0,1%.