Тръмп си тръгва от Китай с обещание за петрол, стратегическа стабилност и още разговори

Американският президент Доналд Тръмп замина от Пекин в петък след два дни на разговори с китайския си колега Си Дзинпин, обхванали всичко от Иран и Тайван до търговия, петрол и самолетите на Boeing, съобщава CNBC.

Срещата на върха, отбелязана с пищност, знамена и официална вечеря, също така включваше и изявления от двете страни. По думите на Си Дзинпин САЩ и Китай са се договорили за „стратегическа стабилност“ като рамка за следващите три години, според държавните медии. Тръмп, на свой ред, заяви в интервю за Fox News, че властите в Китай са съгласни да купят американски петрол и 200 самолета Boeing.

Китайският външен министър Ван И изпраща Доналд Тръмп от Пекин. Снимка: Alex Wong/Getty Images

Той също така покани Си на посещение в Белия дом на 24 септември, което е сигнал, че търговските преговори явно ще продължат и след настоящото посещение. Тръмп обяви поканата в четвъртък вечерта по време на официална вечеря, според видео, разпространено от Белия дом.

Засега китайската страна тепърва трябва да потвърди дали приема поканата.

Двамата лидери може да се срещнат отново и през ноември в рамките на форума за азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество, както и на срещата на Г-20 във Флорида през декември.

Китай ще купува американски петрол

В предварително записано интервю с Fox News президентът посочи, че Пекин ще купува американски петрол и ще бъдат изпращани „китайски кораби за Тексас и за Луизиана, и за Аляска“.

„Те се съгласиха, че искат да купуват петрол от САЩ, те ще отидат в Тексас, ние ще започнем да изпращаме китайски кораби за Тексас и за Луизиана, и за Аляска“, посочи Тръмп в интервюто, което е било проведено след срещата му със Си Дзинпин в четвъртък.

Китайските власти също така са се съгласили и да помогнат в преговорите с Иран и да не доставят военно оборудване за Техеран, посочи още президентът. Той допълни, че китайският лидер е изразил желание да види Ормузкия проток отворен и без такси за преминаване.

„Те имат неутолим апетит за енергия, а ние имаме неограничена енергия“, каза Тръмп, допълвайки, че страната му произвежда повече петрол и газ от Саудитска Арабия и Русия, взети заедно.

Доналд Тръмп и Си Дзинпин в четвъртък. Снимка: Alex Wong/Getty Images

САЩ са произвели 23,6 млн. барела петрол и други течни горива на ден през 2025 г., според американската Администрация за енергийна информация, Саудитска Арабия е произвеждала 11,21 милиона барела на ден, а Русия - 10,53 милиона барела на ден.

Китай е най-големият купувач на ирански петрол, като купува около 90% от суровия износ на страната. Пекин е внесъл около 1,4 млн. барела на ден ирански петрол през 2025 г., според данни, публикувани от правителството на САЩ.

По-рано в петък китайските власти съобщиха, че двамата лидери са договорили „серия нови консенсуси“ по време на срещата си в четвъртък, които включват съгласие за създаване на „конструктивна, стратегическа стабилност“ в двустранните отношения за следващите три години и след това.

Чай и сбогуване

Тръмп и Си се срещнаха в петък за чай и работен обяд, с които да закрият двудневната среща на върха. Пекин също така отправи ясно предупреждение, че тайванският въпрос ще бъде определящ фактор, който може да влоши двустранните отношения.

„Първият ден от срещите мина възможно най-добре..., но това, което не видяхме, бяха реални резултати“, коментира Уенди Кътлър, старши вицепрезидент в Института за азиатски обществени политики.

„Всяка страна има интерес от стабилност в момента, [но] това не означава, че ще станем най-добри приятели“, добави тя.

Тръмп и Си по време на разходка в градините на Джуннанхай. Снимка: Mark Schiefelbein-Pool/Getty Images

След частен разговор, продължил около 10 минути, двамата лидери се разходиха из градините на Джуннанхай, ограден правителствен комплекс, където живеят и работят висши държавни служители от управляващата комунистическа партия.

Двете страни са сключили „фантастични търговски сделки“, каза Тръмп.

И Путин пристига в Китай само дни след Тръмп

Руският лидер Владимир Путин ще посети Пекин на 20 май. За това съобщи изданието South China Morning Post, като визитата ще е само дни след посещението на американския президент.

Еднодневната визита е рутинна част от отношенията на Кремъл с Пекин, посочват от вестника, позовавайки се на неназовани източници. Оттам допълват, че е малко вероятно тя да включва пищни церемонии като парад или нещо подобно.

Китайското министерство на външните работи не е отговорило незабавно на запитване за коментар. От Кремъл също все още не са обявили официално визитата.

Посещението на Путин в Китай ще бъде първото му пътуване в чужбина тази година, което подчертава тесните връзки между Пекин и Москва.

И двете страни се възприемат като ключови партньори в усилията си да оспорят позицията на САЩ на световната геополитическа сцена. През последните четири години Пекин се превърна в ключов съюзник на Москва, на фона на икономическите санкции срещу Русия от Запада заради войната в Украйна

Китай помага за смекчаване на последиците от ограничителните мерки от най-ранните дни на войната, купувайки руски петрол и продавайки стоки с двойна употреба на Русия. Миналия месец Си Дзинпин подчерта стабилността на отношенията с Москва и обеща по-задълбочена двустранна координация по време на среща с руския външен министър.

По-рано през май Путин заяви, че двете страни са постигнали „по принцип“ високо ниво на разбирателство по въпроса за сериозна стъпка към сътрудничество в газовия и петролния сектор, добавяйки. Той добави също, че би искал да говори със Си Дзинпин и за ядрена енергия.