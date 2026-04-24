Руснаците все повече усещат войната - пожарът в Туапсе създава екокатастрофа в Черно море

Мащабът на щетите след ударите на украинските дронове по петролния терминал в Туапсе и близката рафинерия предизвиква екологична катастрофа, обхващаща вече цялото руско Черноморско крайбрежие, предупреждават еколози пред руското опозиционно издание The Moscow Times. Украйна атакува пристанището в нощта срещу 16 април и още веднъж - срещу 19 април.

След последните атаки се разрази мощен пожар, за който местните власти едва снощи съобщиха, че е локализиран и откритото горене - потушено. Над града на няколко пъти валя "петролен дъжд", в морето и близката река се изливат петрол и петролни продукти, а черният дим се разпространи на близо 300 км, достигайки и до други населени места в Русия - Ставропол, Сочи и Анапа.

Експерти предупреждават, че това е най-мащабната екологична катастрофа в района. Има условия за киселинен дъжд в районите със задимяване, който ще замърси почвите. Войната като цяло има силно негативно влияние върху Черно море - през миналата година заради неподдържаните руски танкери има няколко сериозни разлива на петрол и мазут, като ефектите все още се усещат. Русия от години масирано обстрелва украинските пристанища в Одеса и Измаил, където се разтоварват петролни продукти за Украйна.

Въпреки наличието на опасните вещества във въздуха и призива на регулаторите да се избягва стоене на открито и отварянето на прозорците, и препоръката за носенето на маски, училищата в Туапсе продължават да работят. Директорите казват, че трябва заповед от министерството, за да бъдат отменени часовете.

В нощта срещу 23 април украински дронове предизвикаха и голям пожар и във Феодосия (Крим), след удар по петролната база. В Кстово (Нижегородска област) преди нощ беше атакувана рафинерия на "Лукойл" и първоначалният пожар се разшири от един от резервоарите към производствените мощности, показват кадри в социалните мрежи.

В Кремъл дори не коментират ситуацията с горящите терминали, а служители на прокуратурата в Туапсе участваха в акция по засаждане на дървета в града.

Руският президент Владимир Путин все пак призна ефекта на войната - но по отношение на прекъсването на мобилния интернет. По време на заседание той посочи, че ще нареди някои от услугите да бъдат добавени в бели списъци, за да могат да се ползват, когато мобилният интернет бъде изключван заради атаки с далекобойни дронове. Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че за първи път руският президент признава за проблеми с интернет и вероятно това е свързано с множеството критики за липсата на връзка.

Съюзници поискаха спиране на ударите по петролните съоръжения

През април украинският президент Володимир Зеленски призна, че съюзници са поискали спиране на ударите по петролните съоръжения на Русия, но не заради екологичните последици, а за да не се задълбочава кризата на енергийните пазари. Пред нидерландското издание Buitenhof украинският президент каза, че "повечето от тези партньори не са европейски държави", коментирайки въпроса.

Украйна обясни, че атакува терминалите, за да ограничи приходите, които Русия получава от продажбата на петрол, след като САЩ свалиха част от санкциите срещу руския петрол.

66% от американците не мислят, че решенията на Тръмп за Украйна са добри

85% от американците не се доверяват на руския президент Владимир Путин, а 51% смятат Русия за враг, сочи последното проучване на независимия институт Pew Research Center. Даните показват, че все повече американци не смятат за правилни действията на своя президент за войната в Украйна.

66% от американците казват, че Доналд Тръмп не взима добри решения по отношение на Украйна и това е най-големият процент на неодобрение за редица проблеми, пред които е изправен американският лидер - войната в Иран,отношенията с партньорите и с Китай, както и търговските мита. Като цяло оценката е негативна, като в очите на американците най-правилни изглеждат действията с Израел. Но и там 43% вярват, а 55% не вярват, че Тръмп взима добри решения по отношение на страната.

Украинските пенсионери на борба с руските дронове

За подобряване на ефективността на работата на мобилните огневи групи на Украйна съобщават руски военни кореспонденти. Според техни публикации една от причините е промяна в закона, която допуска хора над 60-годишна възраст да се включат в звената за защита от дронове. След тримесечна подготовка те се включват успешно в звената, а заплатите, които получават, надвишават значително размера на пенсиите.

Но също така руските анализатори отчитат, че не се изпращат хората, включени в мобилните огневи групи, на бойното поле, за да покрият недостиг на войници, както и че екипите са въоръжени с модерна техника и високопроходими превозни средства. Хората са достатъчно и може да се извършва ротация, заплатите са високи и се изплащат редовно, а за всеки свален дрон се дава бонус.

Включването на млади, високообразовани хора, изграждането на цялостна архитектура за въздушна отбрана, включваща дронове прехващачи, авиация, средства за радиоелектронно заглушаване и т.н., правят много успешо изпълнението на задачата по защита от руските въздушни атаки. Данните на ВВС на Украйна сочат, че ефективността на украинската противовъздушна отбрана (ПВО) е вече над 90% по отношение на дроновете.

Украйна ще изгради собствена антибалистична система

Нуждаем се от собствена, силна, независима антибалистична система и ще я имаме, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Кипър. Украйна в момента е зависима от доставките на американските ракети Pac3 за Patriot, които са най-ефективните за борба с балистични ракети.

Украинският президент отбеляза, че води разговори с различни европейски държави, както и държави от Близкия изток за защитата от ракети, както и че ще споделя информация, нужна за изграждане на антибалистичните системи.

Русия атакува масирано енергийни обекти през зимата основно с балистични ракети и дронове. Пред нидерландското издание Buitenhof преди дни Зеленски призна, че е имало дни, в които Украйна е имала наличните системи Patriot, но не и ракети за всяка от тях.

"Дори не искам да мисля за този момент", допълни той на въпрос за колко време ще стигнат сегашните запаси от Pac3.

Украински военни наблюдатели отчитат намаляване на използваните балистични ракети от страна на Русия през април (41 досега спрямо рекордните 121 през февруари) и отдават това на далекобойните удари, нанесли големи разрушения във военни заводи, включително и "Кремний Эл", в който се произвеждат части за "Искандер - М".

Украйна съобщава за руски натиск към Купянск

В последните дни се наблюдава натиск на руските военни към Купянск, съобщават украински военни, цитирани от Института за изучаване на войната (ISW). Градът беше обявен от руския президент Владимир Путин за напълно окупиран и "разчистен" от украинско присъствие през октомври. Новината обаче се оказа преувеличена и Украйна изтласка руските военни.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1520-ия ден от пълномащабната война (23 април) соч, че в това направление има девет атаки. Най-интензивни остават боевете в Покровското направление - 36. Тежки са боевете за Костянтинивка, където ВСУ съобщава за 18 атаки през миналото денонощие, както и за Хуляйполе (26).

В Словянск, сочен за приоритетен в лятното настъпление на руснаците, са регистрирани три атаки, а в съседния Краматорск не се съобщава за водени бойни действия.

Въпреки това ВСУ съобщава за 194 атаки спрямо 159 ден по-рано. Русия е извършила и 83 въздушни удара с 277 управляеми авиационни бомби, както и 2700 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 6600 fpv-дрона. И артилерийските обстрели, и fpv-дроновете са значително по-малко спрямо средното в последните месеци.

Тръмп няма да покани Владимир Путин на срещата на Г-20

Американският президент Доналд Тръмп съобщи пред журналисти, че няма да покани руския си колега на годишната среща на Г-20 в Маями, макар че смята, че присъствието му би било полезно. Той потвърди, че има желание да говори лично с Владимир Путин и като цяло не избягва разговорите с никого.

По-рано The Washington Post съобщи, че САЩ ще поканят Владимир Путин на срещата, която ще се състои в края на годината. Зам.-министърът на външните работи Александър Панкин, коментира, че Русия има покана за участие на "много високо ниво", а кой ще пътува за Флорида, ще бъде уточнено по-късно, допълва ТАСС.