Експерт: България рискува милиарди при отказ да преговаря по делото за "Лукойл"

Предупрежденията за потенциален мултимилиарден арбитражен иск срещу България от страна на Litasco (швейцарското търговско дружество на „Лукойл“) вече се материализират в конкретна правна процедура, коментира в "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria д-р Ивайло Дерменджиев, съосновател и старши управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Симеонов & Дерменджиев“, заместник-председател на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и експерт по международно частно право.

Според него казусът, породен от държавната намеса и въвеждането на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“, поставя страната пред един от най-сериозните инвестиционни спорове в новата ни история. Искът, за който първоначално сигнализираха правителствени източници, се оценява условно на около 3 млрд. евро. Според екснперта тази цифра в момента е по-скоро индикативна, тъй като в международния арбитраж сумите подлежат на сериозна динамика.

„В тези арбитражи се слага една сума на масата, но тя варира. Тя се променя според исковете, според експертизите, които се извършват, според анализите на икономическата обстановка и би могла да бъде много разтеглива... Всички тези суми търпят корекции в процеса на самия арбитраж“, каза експертът.

Въпреки това, заплахата е напълно реална и изключително сериозна. Анализът на досегашните инвестиционни спорове показва, че този казус се очертава като най-сложният и финансово застрашаващ за държавата. На фона на близо 10 дела, водени срещу България по Вашингтонската конвенция (ICSID), този случай крие специфични юридически капани.

Пропуснатият прозорец за диалог

На 19 февруари България официално е получила уведомление за започване на процедура по Международната вашингтонска конвенция за защита на чуждестранните инвестиции. Паралелно с това тече и процедура по двустранния договор за насърчаване и защита на инвестициите между България и Швейцария (където е регистрирана Litasco).

Договорът с Швейцария предвижда т.нар. „период за охлаждане“ (cooling-off period) от 3 до 6 месеца, в който държавата е длъжна да проведе преговори с инвеститора. Към момента обаче няма данни българската страна да е предприела стъпки за реален диалог, което е стратегическа грешка.

Юрисдикционният капан: Швейцария не е в ЕС

Докато в предишни дела (като тези срещу ЧЕЗ, Енерго-Про и OMV) България получи „бонус“, тъй като 22 държави от ЕС се оттеглиха от Вашингтонската конвенция за вътрешнообщностни спорове, тук този аргумент е неприложим. Тъй като Litasco е швейцарско дружество, държавата не може да оспори юрисдикцията на трибунала на основание европейското право.

Ролята на специалния управител

В основата на арбитражния конфликт стои извънредното законодателство, прието в края на 2025 г., което позволи назначаването на особен управител в „Лукойл Нефтохим Бургас“. Според ищеца това действие представлява блокиране на управлението и лишаване на акционерите от директен контрол върху активите им. Колкото по-малко намеса и действия има от назначения особен управител в 'Лукойл Нефтохим Бургас', толкова по-голям е шансът България да не бъде осъдена, смята Дерменджиев.

Според него ако активите на „Лукойл“ в България бъдат включени в по-голяма глобална сделка (заедно с активи в Румъния например) и се стигне до смяна на собствеността на ниво швейцарско майчино дружество, бъдещите вземания от арбитража вероятно също ще бъдат предмет на цесия и правен анализ.

Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.