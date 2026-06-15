Европейската алтернатива на системите Patriot намира все повече купувачи

Все повече държави оценяват европейската система за противоракетна отбрана SAMP/T NG, демонстрирайки появата на френско-италианския продукт за прехващане на ракети като алтернатива на труднодостъпните американски системи Patriot, пише Bloomberg.

Eurosam, съвместно предприятие на MBDA Missile Systems Services SAS и Thales SA, обсъжда пакети SAMP/T NG с Кувейт и Унгария, разкриват източници, запознати с въпроса. Около 15 държави проучват възможността за закупуване на системата, включително Швейцария и Естония.

Представител на новото унгарско правителство отказа коментар по темата. Министерството на отбраната на Кувейт също не отговори на молбата на Bloomberg за коментар.

„Много страни, особено в Европа, са заинтересовани от нашата система SAMP/T NG и искат информация от нас“, посочва Eurosam, добавяйки: „Това е единствената суверенна европейска алтернатива на американската система, с възможности за противобалистични ракети и напълно интегрирана с НАТО“.

Европейската система набира популярност сред страните, търсещи алтернатива на Patriot – златният стандарт за ракети с голям обсег, които защитават от входящи въздушни атаки. Използвана от САЩ и много от техните съюзници, Patriot стана по-недостъпна поради ограничените доставки и конкуриращото се търсене на американско оръжие.

Междувременно Eurosam увеличава производството на SAMP/T NG - подобрение на предшественика си с повече възможности - и може да доставя поръчаните днес бройки по-бързо от новите Patriot на Raytheon и Lockheed Martin Corp., посочват източници.

Увеличаване на производството

Дания избра европейската система миналата година, като доставките са планирани да започнат през 2028 г., по-рано, отколкото ако беше поръчала Patriot - решаващ фактор за избора на SAMP/T, заяви датски служител от министерството отбраната.

Първоначалните доставки на SAMP/T NG за Италия и Франция започнаха по-рано тази година. Производството на ракетите Aster, използвани от системите SAMP/T NG, се очаква да нарасне двойно към края на годината до около 180 броя и да надхвърли 300 броя през 2027 г.

Eurosam позиционира SAMP/T NG като местна алтернатива на фона на нарастващия разрив между Европа и САЩ. Ракетите Patriot и PAC-3 са широко разпространени в Европа, като осем държави използват ракетите-прехващачи, включително Украйна.

Швейцария, която беше на път да се превърне в деветият европейски оператор на системата, заяви по-рано тази година, че преразглежда поръчката си на стойност близо 3 млрд. долара поради многократни забавяния. Сега страната води преговори за закупуване на SAMP/T NG.

САЩ са уведомили Швейцария, че поръчката ѝ за пет системи Patriot от 2022 г. - първоначално планирана за доставка през 2026 г., но отложена с пет години след руската инвазия в Украйна - ще бъде отложена с още две години и ще струва повече, което ще измести срока чак до следващото десетилетие.

Този горчив опит, съчетан с нарастващото търсене на противоракетна отбрана след началото на войната с Иран и нарастващото чувство сред европейските столици, че САЩ са ненадежден партньор, подхранват стремежа да се намери алтернатива на Patriot.

Правителството в Копенхаген, което е замесено в спор с президента на САЩ Доналд Тръмп заради заплахата му да анексира Гренландия, подписа споразумението за първия официален износ на SAMP/T NG през април.

„Разчитаме на Patriot без никакво съмнение“, заявки началникът на отбраната на Германия, генерал Карстен Бройер, добавяйки, че намирането на заместник няма да е лесно. „Но в същото време е ясно, че търсим алтернативи“, изтъква той.

Едно от предизвикателствата пред диверсификация спрямо Patriot е, че някои от най-големите инвеститори в ЕС вече са интегрирали системата в своите въоръжени сили. Замяната ѝ означава не само нови ракети и пускови установки, но и радари и допълнително обучение.

Производството на достатъчно количество, за да се отговори на търсенето, също може да е проблем, смята Йохан Мишел, старши научен сътрудник в Института за стратегически и отбранителни изследвания във Франция. Както руската инвазия в Украйна, така и войната с Иран показаха колко бързо могат да се изчерпят запасите от ракети-прехващачи, изтъква той.

Европейски опции

Няколко държави, включително Украйна, настояват за разработването на нова европейска система за противовъздушна отбрана, въпреки че започването от нулата вероятно ще отнеме години.

Говорител на компанията майка на Raytheon, RTX Corp., отказа да коментира сроковете за доставка на Patriot.

„Текущите инвестиции на Raytheon в производствен капацитет водят до значително увеличение на доставките на годишна база“, заяви компанията, без да предоставя подробности.

Украйна, която разчита в голяма степен на западните системи за противовъздушна отбрана, все повече се обръща към европейски доставчици, за да засили противовъздушната си отбранителна способност. Президентът Володимир Зеленски определи SAMP/T като „една от най-великите“ системи за противовъздушна отбрана в света.