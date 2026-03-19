Украйна търси с какво да замени Patriot заради постоянния дефицит на ракети

Заради постоянния дефицит на ракети, който се усложнява от войната в Близкия изток, на Украйна е нужна алтернатива на системата за противовъздушна отбрана (ПВО) Patriot, заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на визитата си в Испания. Той допълни, че се търсят начини и за доставка на системи, които да са ефективни в борбата срещу балистичните ракети, и варианти за разработка и собствено производство.

Дефицитът на средства за ПВО е проблем не само за Украйна, но и за цяла Европа, каза Зеленски и допълни, че води разговори и с европейските партньори за общо решение. "Не е лесно, но мисля, че ще намерим начин", заяви още украинският президент.

Зеленски оцени като най-голям риск от войната в Близкия изток намаляване на доставките на ракети за Patriot, които Киев получава по програмата PURL на НАТО, или по силата на двустранни споразумения с партньори. За другото въоръжение ситуацията не е толкова критична, още повече, че Украйна вече покрива голяма част от нуждите си със собствено производство.

Украинският президент призова и за вдигане на ветото на заема от 90 млрд. евро за 2026-2027 година, защото част от средствата ще се използват за инвестиции в производството на оръжия. Темата трябва да бъде разгледана днес (19 март) на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.

Украинска балистична ракета ще е предизвикателство за Русия

Украйна изпитва собствена балистична ракета със среден обсег на действие - FP-7, и ако разработката е успешна, това ще бъде голямо предизвикателство за руската ПВО, смята украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Той отбелязва, че използвана заедно с дронове и крилатата ракета "Фламинго", ще принуди руските ВВС да използват едновременно различни алгоритми за защита и не е ясно доколко са готови за такъв отговор на фона и на отслабеното ПВО.

FP-7 има обсег от около 300 км, но ефективността ѝ реално е за обекти на разстояние от около 200 до 250 км, което обхваща широка територия в Белгородска, Брянска, Курска област, както и в Краснодарския край, допъли още Коваленко.

Според него тази разработка е евтина, използваща достъпни технологии и може да бъде бързо произвеждана масово, което е характерно за технологиите, развивани по време на война. Но в същото време крие и голям потенциал за износ за времето след края на войната.

Русия омаловажава украинското настъпление в Запорожието

Русия омаловажава операциите на украиските военни в Запорожка и Днипропетровска област, но те са факт и Украйна си е върнала повече територии, отколкото е загубила в тези райони от началото на годината, отбелязват от украинския Център за отбранителни стратегии. Анализаторите отбелязват, че в същото време главнокомандващият руската армия ген. Валерий Герасимов преувеличава успехите на руснаците, което отбелязват и руски военни анализатори.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна за 1486-ия ден от пълномащабната война (18 март) показват, че интензивността на бойните дейсвия се запазва висока, макар и да има известно затишие в Хуляйполе. Регистрирани са общо 235 атаки спрямо 287 ден по-рано. Най-горещата точка на бойното поле остава Покровското направление, където се съобщава за 54 бойни сблъсъка. Украйна задържа позиции в Покровск и Мирнохрад и държи под огневи обстрел логистични линии в това направление. Има съобщения за руски военни, облечени в цивилни дрехи, които разузнават позициите на украинците в града.

Активни са действията на руснаците и в другото приоритетно направление - към Костянтинивка. По данни на ВСУ са се провели 32 атаки през миналото денонощие. Руски военни кореспонденти съобщават за масирани удари с авиационни бомби в Костянтинивка и Краматорск.

Намалява натискът в Хуляйполе и се съобщава за 14 атаки.

Русия опитва да възстанови контрола върху позициите си в западните части на Запорожка област с малки щурмови групи. Военни наблюдатели съобщават и за увеличена активност в сивите зони около границата в Сумска област.

На 18 март се съобщава и за 70 въздушни удара, нанесени от Русия по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са 235 управляеми авиационни бомби, както и 6800 fpv-дрона, което е рязко намаление спрямо последната седмица, когато тези дронове бяха средно по над 9000 на денонощие. Руските военни са извършили и 3500 артилерийски обстрела през миналото денонощие.

Русия атакува масирано Одеса, Украйна отговори с дронове по Крим

В нощта срещу 19 март руски дронове атакуваха масирано Одеса и има съобщения за сериозни пожари в жилищни сгради в историческия център на града. В нощта срещу 17 март под обстрел беше и енергийна и пристанищна инфраструктура в града. ВВС на Украйна съобщава за 133 изстреляни дрона в нощта срещу 19 март. Свалени са общо 109 от тях и има данни за преки попадения на 20 дрона в 11 локации.

Атаката идва от Черно море - от окупирания през 2014 г. Крим, и според съобщенията на местните власти повече от 20 дрона са изстреляни към града. Одеса е едно от слабите места на украинската защита срещу дронове - те летят ниско над морската повърхност и рязко се издигат при атаката. При това положение средствата за ПВО имат много малко време за реакция.

Дрон нанесе щети и сградата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Лвов тази нощ.

Украйна отговори с масирани удари по нос Фиолент в Крим, където са разположени военни части и установки за дронове. Има съобщения за взривове в Севастопол и Феодосия. Местните власти съобщават още и за удари на украински дронове в Краснодарския край, като щетите се уточняват.

Украйна помага на Близкия изток да се защити от дроновете, не да напада

Украйна помага на страните от Близкия изток да се защитят от иранските дронове и участието ѝ в конфликта е съвсем различно от това, което има Иран в Украйна, коментира Володимир Зеленски в Испания. Пред журналисти той обясни, че още от 2022 г. Иран е доставял на Русия дронове, обучавал е операторите им как да ги управляват и е предоставял още артилерийски снаряди, крилати и балистични ракети.

След това е предал лиценз за производството на Shahed на Русия и сега на руска територия има два големи завода, което позволява на Русия да извършва ежедневни обстрели по територията на Украйна, включително и по гражданска инфраструктура. Заради тях енергийната мрежа на Украйна се срина за първи път в годините на независимост от СССР, има прекъсване на топло- и водоподаването в най-студената зима от години.

"Ние предоставяме помощ на Близкия изток да се защити от това. Струва ми се, че това е съвсем различен подход", допълни още Зеленски. Преди дни Техеран заплаши, че Украйна може да се превърне в цел за иранските дронове заради помощта, която оказва на страните в Близкия изток.

LA Times: Войната в Близкия изток показа кой ни е приятел

"Украйна се втурна да ни защити. Русия, която десетилетия наред подкрепяше аятоласите, продължи да помага на Техеран", пише в коментар LA Times по повод развитието на войната в Близкия изток. Изданието обръща внимание, че Украйна е подложена на масирани обстрели от Русия с дронове Shahed - общо 65 хил. за три години, но "държи крепостта" и е разработила собствена система за защита от тези атаки.

В началото на годината Москва пък е доставила бойни хеликоптери на Иран, резервни части за изтребители Су-35, системи за ПВО и радиоелектронно заглушаване и бронирани машини. Западното разузнаване съобщава, че Русия споделя и сателитни данни с Иран за позиции на американците в Близкия изток, допълва още изданието.

В изслушване в Конгреса обаче ръководителят на разузнаването Тилси Габард отказа да отговори на въпрос има ли действително такива данни. "Това би било предмет на дискусия в закрито заседание", допълни още тя.

От своя страна, Володимир Зеленски каза по време на брифинг в Испания, че от свалените ат САЩ санкции за част от руския петрол Москва е получила 10 млрд. долара за две седмици. Това са пари, които Русия ще използва за производство на дронове, част от които ще отидат към Иран.