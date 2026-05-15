Wall Street изпрати най-лошата си сесия от седмици след глобални разпродажби

Глобални разпродажби доведоха водещите индекси на фондовата търговия в САЩ до най-лошата сесия от март насам, пише Bloomberg. Инвеститорите обърнаха внимание и на данните за завръщането на инфлацията. CNBC отбелязва, че редица доклади през изминалата седмица показват, че цените започват са се увеличават на фона на поскъпващите горива. Според оценки на анализатори централните банки ще се върнат към увеличаване на лихвения процент, а това ще засегне най-вече акциите с най-голям ръст.

Пазарите са притеснени и от липсата на значителни новини и сделки след посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай.

Това доведе до рязко понижение на водещите индекси на фондовите борси отвъд Океана. Dow Jones се понижи с 1,07%, или над 500 пункта, до 49 526,17 пункта. Широкият S&P 500 загуби 1,24% и затвори седмицата на ниво от 7408,5 пункта. За Nasdaq спадът е в рамките на 1,54 на сто до 26 225,145 пункта.

Сред големите губещи днес са технологичните компании. Intel загуби над 6% от цената на акциите си и затвори при 108,77 долара за брой. Nvidia също е на червена територия, изтривайки почти 4,5% от стойността на акциите си. Търговията затвори при 225,32 долара за брой.

Петролните пазари оценяват като притеснителни изявленията на Доналд Тръмп, че вече губи търпение с Иран. Американският лек суров петрол (WTI) поскъпна с 4% до 105,42 долара за барел. Европейският сорт "Брент" се търгува за 109,26 долара за барел, което е повишение с малко над 3%.

На валутните пазари влияние оказват все повечето прогнози, че Федералният резерв ще трябва да повиши лихвите. Едно евро се разменя за 1,1671 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3312 долара за брой.

Цената на златото се понижи с 3% до 4542 долара.