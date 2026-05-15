Росен Георгиев: Навлизането на AI налага нов баланс в подбора на IT кадри

Технологичният сектор в България преминава през период на зрялост и трансформация, а навлизането на изкуствения интелект (AI) и променените икономически реалности налагат нов баланс. Този коментар направи оперативният директор на Dev.bg Росен Георгиев в предаването "Бизнес старт"на Bloomberg TV Bulgaria.

„IT секторът в България дълго време беше символ на безусловен растеж. Пандемията даде допълнителен тласък на този процес, който достигна своя връх преди две години“, припомни той.

По думите му 15 и повече години секторът вървеше само нагоре с двуцифрен ръст до 2022 г., с „абсолютен пик при наемането на кадри“. Георгиев отбеляза, че след това „пазарът влезе в едно плато“. „Вече около година и половина сме в това плато“, обясни оперативният мениджър на най-голямата специализирана технологична общност и платформа за IT обяви за работа в България – DEV.BG.

Според него общият брой на обявите за работа остава стабилен, но се забелязва сериозно разслояване по технологии и нива на опит. Той подчерта, че преди кандидатите са имали огромен избор, но сега разпределението е далеч по-неравномерно.„Една от най-осезаемите промени е спадът в търсенето на младши специалисти (juniors) и стажанти. Причината за това е комбинация от икономическа прагматичност и технологичен напредък“, обясни Георгиев. Той обясни, че роля за това има изкуственият интелект, който върши голяма част от работата на младшите специалисти и стажантите.

„Преди компаниите инвестираха в младши хора с идеята, че след една-две години инвестицията ще започне да се възвръща. Сега този икономически модел не съществува. По-добре е да платиш месечен абонамент за AI, който може да свърши голяма част от работата“, посочи мениджърът. Той обаче изтъкна, че въпреки охлаждането в някои сегменти, други бележат ръст – професиите, свързани с инфраструктура, сигурност и изкуствен интелект остават „изключително дефицитни“.

Георгиев посочи, че най-търсените роли в момента включват: AI и ML инженери (Machine Learning); DevOps специалисти; специалисти по киберсигурност (Cyber Security); и Python разработчици. Той отбеляза, че в обратния спектър е ръчното тестване, което според него се свива значително, тъй като процесът вече се автоматизира масово.

IT мениджърът направи сравнение с пазара на кадри в САЩ, където технологичните гиганти преминаха през мащабни вълни от съкращения, като заяви, че ситуацията в България изглежда по-спокойна. „Нашето наблюдение е, че не се наблюдава такава вълна. Възможно е някои компании да имат по-големи съкращения, предимно сервизните компании, които са в процес на свиване. Същевременно обаче има IT фирми, които наемат специалисти. Умните компании наемат в момента, защото пазарът позволява да се намерят добри кадри на разумна цена“, коментира Георгиев.

Той обърна внимание на възнагражденията и обясни, че времената, в които заплатите в IT сектора растяха с двуцифрени проценти всяка година, „изглежда са в миналото“. „Сега фокусът се измества върху индексация, съобразена с реалната квалификация. Ако на предния етап възнагражденията растяха бързо, на този етап вече това не е така. Виждаме индексация в порядъка на 4-5%. В момента никой няма да намали заплатите на хора, които вече са в дадена компания, но когато се наемат нови кадри, фирмите търсят по-балансирани нива“, поясни Георгиев.

