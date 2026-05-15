SOFIX затваря с ръст трета поредна седмица

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ-София) SOFIX записа ръст за трета поредна седмица. Индексът затвори сесията със спад от 0,66% до 1252,12 пункта, но задържа седмичния си ръст - в рамките на 0,3%. С най-силни седмични повишения сред компаниите в основния индекс бяха "Първа инвестиционна банка" АД с 8,55% до 3,3 евро за акция, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 2,77% до 2,6 евро, "Шелли груп" ЕД с 2,38% до 60,3 евро и други.

С най-силни седмични спадове сред 15-те в SOFIX бяха "Химимпорт" АД с 5,24% до 0,398 евро, "Сирма груп холдинг" АД с 4,94% до 0,808 евро, "Централна кооперативна банка" АД с 3,53% до 1,64 евро и други.

Останалите индекси затвориха сесията с разнопосочно движение. BGBX40 сее понижи с 0,39 на сто до 215,57 пункта. За BGREIT, който следи движението на дружествата със специална инвестиционна цел, денят приключи с ръст от 0,14% до 230,47 пункта. На зелена територия е и BGTR30, в който са включени 30-те най-ликвидни дружества на борсата ни. Индексът записа минимален ръст от 0,01% до 1049,36 пункта.

BeamX се понижи с 1,44% до 111,26 пункта.

Борсовият оборот в петък достигна 4,3 млн. евро, от които 2,5 млн. евро бяха реализирани с емисията облигации на "София Комерс - Заложни къщи" АД.

С най-голям оборот през седмицата при акциите бяха "Софарма" АД с 1,37 млн. евро, "Велграф Асет Мениджмънт" АД със 767 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 596 хил. евро, "Инвестиционна компания Галата" АД с 520 хил. евро и "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 266 хил. евро.

С най-много сделки през седмицата бяха "Софарма" АД с 278, "Шелли груп" ЕД с 229, "Доверие обединен холдинг" АД със 152м "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ със 125 и "Илевън Кепитъл" АД със 112.

