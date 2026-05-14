Стивън Миран е подал оставка от управителния съвет на Фед

Така той освобождава място за бъдещия управител Кевин Уорш

21:38 | 14.05.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Стивън Миран е подал оставка от управителния съвет на Федералния резерв в четвъртък, след като служи осем месеца като управител. Така той освобождава място за номинирания за председател на американската централна банка Кевин Уорш, който да се присъедини към седемчленния съвет.

Мандатът на Миран официално изтече на 31 януари 2026 г., но той остана в управителния съвет на Фед съгласно специална клауза. Тъй като управителят Джером Пауъл също остана в управителния съвет, за Уорш нямаше своободно място, освен ако Миран не се беше оттеглил.

Оставката му влиза в сила, когато или малко преди неговият наследник да положи клетва, уточнява Investing.com.

Миран се присъедини към Федералния резерв през септември 2025 г., като продължи да председателства Съвета на икономическите съветници. Първоначално той се опита да заема и двете позиции едновременно, но подаде оставка от Белия дом през февруари 2026 г. след натиск от демократите в Сената, които поставиха под въпрос неговата независимост.

По време на мандата си Миран последователно гласуваше за по-големи намаления на лихвените проценти.

Миран работи със заместник-председателя на Фед Мишел Боуман за отмяна на банковите регулации, което освобови над 100 млрд. долара капитал в банковата система. Той подкрепи премахването на насоките за репутационен риск, които засягат взаимоотношенията на банките с производителите на огнестрелни оръжия и енергийните компании.

В оставката си Миран посочва, че е прекарал последните месеци в подготовка на планове за намаляване на баланса на Федералния резерв – приоритет и на Уорш.

Очаква се Миран да се върне в частния сектор или да заеме консултантска позиция в администрацията.

