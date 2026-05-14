ЕС е "сам със себе си" във времената на Доналд Тръмп

Бившият управител на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги е поредният високопоставен политик в Европа, който предупреждава за разрива между САЩ и ЕС. По време на церемония в Аахен той заяви, че за първи път в историята ЕС е "сам със себе си", пише Politico.

Бившият италиански премиер получи наградата за принос към обединението на Европа "Карл Велики".

Драги е категоричен - ЕС трябва да се обедини, за да посрещне новата геополитическа реалност, в която САЩ стават все "по-несигурни и непредсказуеми" и "скоро няма да бъдат гарант за нашата сигурност". Коментарите му са на фона на конфронтациите на САЩ с традиционните им партньори по отношение на търговията и митата, както и сигурността.

Марио Драги се върна под прожекторите в европейската политика, след като представи критичния си доклад за европейската икономика и предложи план за връщане към растежа.

Сега той говори за изкуствен интелект и отбрана - две области, в които ЕС трябва да увеличи инвестициите. Енергийната инфраструктура е от съществено значение и за подобряване на конкурентоспособността, и за сигурността в Европа, допълни още бившият италиански премиер.

В своята реч "Супер Марио", прякор, сложен му по времето, когато управляваше ЕЦБ и беше посочен като спасител на еврото, критикува бавното взимане на важни решения в ЕС. Понякога процедурата е толкова тромава, че когато се стигне до одобрение, мерките вече са недостатъчни.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който беше домакин на церемонията, също отбелязва, че трябва да има повече инвестиции. Той направи и коментар за бюджета. "Не можеш да посрещнеш предизвикателствата на 21 век с бюджет от 20 век", посочи той, цитиран от France 24.

Повече от две трети от парите в бюджета се насочват към субсидии и ангажименти, а не към инвестиции. Целта на тези средства обаче е да помогнат за интеграцията на Източна Европа и да намалят разликите между страните членки.

Според Мерц общността трябва да обърне внимание на отбраната и да предприеме мерки, които да запазят конкурентоспособността.

В същото време Мерц отхвърли предложения от Драги вариант за финансиране на инвестициите - общ заем. "Прекомерната задлъжнялост заплашва суверенитета и ограничава действията", коментира той.

В своите коментари Драги отхвъли политиката на двустранни споразумения за икономическо сътрудничестово, която се подкрепя от Берлин.