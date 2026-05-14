София е сред най-недостъпните столици в ЕС за наем на жилище от хора на минимална заплата

София е сред най-недостъпните столици в Европейския съюз (ЕС) за наем на жилище от хора, които получават минималната работна заплата, сочат данни на Европейската синдикална конфедерация (European Trade Union Confederation - ETUC) и Евростат, цитирани от Euronews.

В София брутната минимална заплата възлиза на 620 евро, а средният наем на двустайно жилище достига 954 евро, т.е. той се равнява на почти 154% от минималната заплата. Това я поставя на пето място сред най-недостъпните столици в ЕС. На първо място е Прага, където наемът на двустаен апартамент се равнява на 185% от брутната минимална заплата, следвана от Лисабон (168%), Будапеща (159%) и Братислава (158%), показват данните.

На обратния полюс Брюксел е най-достъпната столица в ЕС за наем на двустайно жилище от хора, получаващи минималната работна заплата, като наемът там поглъща 70% от заплатата. Следват Берлин и Никозия със съответно 76% и 85%. Топ пет се допълва от Люксембург и Хага. Тези пет столици са единствените в ЕС, в които минималната заплата е достатъчна, за да покрие целия наем.

Разходите за жилището и за комуналните услуги са най-голямото перо за европейските домакинства. По данни на Евростат 23,6% от разходите на домакинствата в ЕС отиват за жилището и сметки за вода, електричество, газ и други горива. Наемите съставляват особено голям дял в големите градове.

Наемът е значително бреме за хората на минимална работна заплата, като в много европейски столици надхвърля месечните им доходи. Данните на Евростат и ETUC се основават на брутната минимална заплата, а действителното бреме за работниците вероятно е още по-тежко, когато се вземат предвид нетните заплати.

В Прага средният месечен наем на двустайно жилище достига 1710 евро, докато минималната заплата в страната е 924 евро. Това означава, че хората на минимална заплата в чешката столица изпитват най-големи затруднения с разходите си за наем сред европейските столици.

Лисабон, който заема второ място в негативната класация, месечната брутна минимална заплата (заплащана 14 месеца годишно) е 1073 евро, а средният наем в града достига 1710 евро.

Освен в Будапеща, Братислава и София, делът на брутната минимална заплата, изискван за наем на двустайно жилище, надхвърля 150% и в Атина и Рига. Това означава, че хората на минимална заплата в тези градове трябва да изразходват всичките си месечни доходи за наем и пак ще се нуждаят от още половин заплата, за да го покрият.

Брутната минимална заплата не е достатъчна да покрие наема и във Валета (143%), Париж (138%), Талин (131%), Мадрид (125%), Букурещ (122%), Варшава (117%), Дъблин (113%), Любляна (105%) и Вилнюс (105%).

Например, в Париж средният наем на двустаен апартамент е 2523 евро, а минималната заплата във Франция е 1823 евро. В Мадрид средният наем достига 1721 евро при минимална заплата от 1381 евро.

За сметка на това в най-достъпната европейска столица за наем на жилище от хора на минимална заплата, Брюксел, средният наем достига 1476 евро, докато минималната заплата е в размер на 2112 евро.

„Високите жилищни разходи и ниските заплати тласкат хората към бедност, а икономиката – към рецесия“, коментира генералният секретар на ETUC Естер Линч. „Разминаването между наема и заплатата е напълно неустойчиво. Когато добавим нарастващите цени на енергията и храните, се оказва, че работещи хора трябва да вземат заеми, за да покрият нуждите си, а с на практика нулеви разполагаеми доходи спестяванията за замяна на домакински уреди от основна необходимост или посещение при зъболекар са невъзможни“, допълва тя.

Наемите са по-достъпни на ниво държава, отколкото в столиците

В сравнение със столиците средните показатели за страните са по-добри. В много страни брутната минимална заплата е достатъчна за покриване на наема. Въпреки това той заема значително по-висок дял от средното ниво за ЕС от 23,6% от разходите на домакинствата за жилището и комуналните услуги.

По този показател Полша се оказва най-достъпната страна, като наемът на двустайно жилище се равнява на 33% от брутната минимална заплата. България е по средата сред анализираните 16 страни членки на ЕС, като заема осмо място с 44,7% - средният наем на двустайно жилище на национално ниво у нас е 277 евро, според данните на Евростат и ETUC.

В Полша брутната минимална заплата достига 1139 евро, а средният наем е 376 евро. Франция е на второ място сред най-достъпните страни с минимална заплата от 1823 евро и среден наем за страната от 695 евро. Гърция също е добър вариант за хора на минимална заплата извън Атина с равнище на заплатата от 1027 евро спрямо среден наем от 408 евро.

На обратния полюс, Малта е най-недостъпната страна за наем на двустайно жилище от хора на минимална заплата с дял от 61,3%. Ирландия и Нидерландия допълват топ три.

ETUC настоява всички страни членки на ЕС да приложат изцяло директивата за минималната заплата, включително да предприемат сериозни планове за действие, за да насърчат истински колективните трудови договори, които ще гарантират, че повече работници получават справедливо заплащане.

Освен това правителствата трябва да вземат предвид жилищните разходи, когато преценяват дали нивата на минималната заплата са уместни. Те трябва да увеличат и инвестициите в социални жилища, включително чрез инвестиционни инструменти на ЕС и преглед на държавните правила за подпомагане, препоръчва синдикалната организация.

По данни на Евростат около 13 млн. работници в 21 страни членки на ЕС получават минимални заплати или по-малко. Делът е значително по-висок в редица страни.