България е четвърта в ЕС по ръст на жилищните наеми през 2025 г.

Намирането на достъпно жилище става все по-трудно в цяла Европа. Жилищата представляват една пета от средния доход на домакинство в Европейския съюз (ЕС). Този дял е значително по-висок в някои страни, достигайки 35% в Гърция, показват данни на Евростат, цитирани от Euronews.

Покачващите се разходи за наеми представляват значителна тежест за европейците. През 2025 г. наемите в ЕС се увеличават с 3,1%. В някои страни инфлацията при наемите достига двуцифрена стойност.

България е нарежда на четвърто място по ръст на наемите за жилища през миналата година, като е изпреварена единствено от Хърватия, Гърция и Унгария.

Търсенето нараства по-бързо от предлагането

„Ключовата динамика е ясна: търсенето нараства по-бързо от предлагането“, посочва пред Euronews Кейт Еверет-Алън, ръководител на отдела за анализ на европейския жилищен пазар в Knight Frank. „Натискът върху достъпността на пазара на продажби – особено като се има предвид все още относително високите лихвени проценти по ипотеките – тласка повече домакинства към наеми“, добавя тя.

В рамките на ЕС средният темп на промяна на разходите по наеми на жилища варира от 1% във Финландия до 17,6% в Хърватия.

Инфлацията при наемите е висока и в Гърция (10%), Унгария (9,8%), България (9,6%) и Румъния (8,2%).

Еверет-Алън посочва, че предлагането също е подложено на натиск. Данъчните и регулаторните промени ограничават апетита на наемодателите на някои пазари, докато изискванията за енергийна ефективност и разходите за обновяване увеличават тежестта на управлението на имоти под наем.

Ограниченията за краткосрочно отдаване под наем подкрепят маржовете, но не са достатъчни, за да променят съществено общото предлагане. „Резултатът е по-стегнат пазар на жилища под наем и продължаващ натиск за повишаване на разходите по тези наеми“, изтъква Еверет-Алън.

Годишна инфлация на пазара на жилища под наем в Европа. Десетте страни, които отчитат най-високи стойности. Източник: Euronews

В допълнение към Финландия (1%), годишната инфлация при наемите е под средното за ЕС ниво в Люксембург (1,6%), Малта (1,7%), Словения (1,9%), Германия (2,1%), Дания (2,2%), Франция (2,3%) и Испания (2,4%).

Чехия (6,1%), Латвия (5,7%), Литва (5,6%), Португалия (5,3%), Швеция (5,3%), Нидерландия (5,1%) и Словакия (5,1%) са други страни, където покачването на наемите надхвърля 5%.

„Увеличението на наемите през 2025 г. беше обусловено от силното търсене, тъй като по-високите цени на жилищата тласнаха повече домакинства към пазара на жилища под наем“, коментира Мик Калмет от Global Property Guide пред Euronews Business. „Нарастващите разходи за наемодателите, особено за тези, които са силно задлъжнели, постепенно бяха прехвърлени върху наемателите, което допълнително повиши цените на наемите“, добавя той.

Турция е явен аутсайдер

Когато се включат страните кандидатки за ЕС и ЕАСТ, Турция се откроява ясно с годишна инфлация при наемите от 77,6% сред общо 36 страни. След нея се нарежда в Черна гора с 18,5%.

„Инфлацията е изключително висока [в Турция], което означава, че инфлацията представлява голяма част от номиналния ръст на наемите“, посочва Еверет-Алън.

Тя подчертава, че придобиването или поддържането на собствено жилище става все по-трудно в Турция.

Ускорената инфлация при цените на жилищата, високите лихви по ипотеките и ограничената наличност на дългосрочно финансиране с фиксирана лихва на практика прчат на много домакинства да купуват, което води до по-голямо търсене, насочено към пазара на жилища под наем.

Турското правителство ограничи увеличението на наемите до 25% през юли 2022 г., като този период беше удължен до юли 2024 г.

„Контролът върху наемите имаше непредвидени последици“, коментира Еверет-Алън. Тя отбелязва, че годишните увеличения на наемите са били ограничени доста под инфлацията за настоящите наематели, което е накарало наемодателите да се опитат да възстановят загубите чрез рязко увеличение на новите наеми, което е довело до силно покачване на тези нови жилища под наем.

„Жилищата често се използват като защита срещу инфлацията и обезценяването на валутата, което води до покачване както на цените, така и наемите“, коментира Калмет.

Нетната минимална работна заплата в Турция се е увеличила с 27% през 2026 г. в сравнение с 2025 г. Почти двама на всеки петима работници получават минималната работна заплата.

Като цяло, наемите са се увеличили значително повече в Източна Европа и на Балканите, отколкото в други региони, като Косово (1%) и Северна Македония (3,3%) са изключения.

Калмет изтъква, че Черна гора и Хърватия показват силен растеж, главно защото са атрактивни дестинации за краткосрочно и дългосрочно отдаване под наем.