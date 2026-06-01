Лихвите по новите депозити на домакинствата растат през април

При спестяванията на фирмите обемите намаляват на месечна база, но растат на годишна, докато при домакинствата е обратно

20:18 | 01.06.26 г.
Снимка: Pixabay
Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през април расте за домакинствата в сравнение с март и година по-рано, докато за бизнеса увеличението е само на месечна база, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Обемите при спестяванията на фирмите намаляват на месечна база, но растат на годишна, докато при домакинствата има спад в сравнение с март и година по-рано.

През април, в сравнение с март, средната лихва по депозитите на бизнеса с договорен матуритет (ДДМ) се увеличава с 0,07 пр. п. до 1,17%, при годишен спад с 0,54 пр. п. , отчете централната банка.

Обемът на новия бизнес по тези спестявания расте за година с 31,2%, но намалява със 17,5% (257,5 млн. евро) за месец до 1,212 млрд. евро. Средният лихвен процент по овърнайт депозитите се повишава в сравнение с март с 0,02 пр. п. до 0,09%.

През април средната лихва по депозитите с договорен матуритет на домакинствата намалява на годишна база с 0,54 пр. п., но нараства за месец с 0,11 пр. п. до 1.30%. Обемът на новия бизнес по тези депозити се понижава за месец с 15,5% (59,2 млн. евро) и за година с 3,3% до 322,5 млн. евро.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите остава на нивото от март – 0,01%, а този по спестяванията, договорени за ползване след предизвестие спада за месец с 0,02 пр. п. до 0,23%.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Последна актуализация: 20:19 | 01.06.26 г.
