Защо у нас се приемат ученици в специалности без реализация?

Професионалното образование в България продължава да страда от сериозно разминаване между нуждите на пазара на труда и подготовката на учениците. В същото време дуалното обучение остава слабо застъпено, въпреки че именно то може да осигури най-пряката връзка между бизнеса и образователната система. Това коментира Зорница Славова, старши икономист към Института за пазарна икономика (ИПИ), в предаването „Бизнес старт“

Проучването на ИПИ за съответствието между професионалното образование и профила на икономиката показва голямо несъответствие – за около половината от тези, които ще започват да учат професионално образование тази есен, няма насрещно търсене на пазара на труда.

Въпреки че за следващата година делът на план-приема нараства до 63%, едва 9% от учащите в тази област са в дуална форма.

Според Славова причините за това са комплексни и включват както предпочитанията на учениците и родителите, така и липсата на достатъчно адаптация към нуждите на бизнеса и несъобразяване с особеностите на местната икономика.

Икономистът заяви, че преработващата промишленост страда най-силно от липсата на подготвени специалисти и там има големи несъответствия между търсене и предлагане. Основна част от заетите с професионална квалификация са в преработващата промишленост, а план-приемът е малък. Там става въпрос за тройна разлика в дела на приетите и съответно на заетите.

Дуалното обучение е най-прекият път към пазара на труда, подчерта икономистът. По-силното развитие на обучението чрез работа би ограничило разминаването между предлаганите специалности и реалните потребности на работодателите. „Ако е по-силно застъпено, няма как да предлагаш образование, което не се търси на пазара на труда, защото ти още в образованието трябва да си съобразиш с това какви бизнеси има в местната икономика“, каза Славова.

Събеседникът даде за пример държави като Германия, Австрия и Швейцария, където професионалното образование е силно обвързано с работната среда. „Там огромната част от тези, които учат професионално образование, са във форма на обучение чрез работа и действително имат пряка връзка с бизнеса на местно ниво.“

Славова смята, че една от основните пречки пред дуалното образование е начинът, по който системата функционира в момента – компаниите трябва да са готови да приемат ученици години преди те реално да започнат практика.

„Много малко бизнеси в България имат такъв хоризонт от 4-5 години, за да знаят, че след толкова време ще могат да поемат ученици“, посочи икономистът.

