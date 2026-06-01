Борсата в Южна Корея отбеляза рекорд на фона на разнопосочни движения в региона

Фондовата борса в Южна Корея отбеляза нов рекорд в понеделник, с което се отличи на фона на разнопосочното развитие на пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион. Това се случва под влиянието на продължаващата несигурност около преговорите между САЩ и Иран, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че „не бърза“ да сключи споразумение за прекратяване на конфликта, пише CNBC.

Южнокорейският основен борсов индекс Kospi нарасна с 3,68% до 8788,38 пункта, докато показателят за малките компании Kosdaq спадна с 2,3% до 1050,03 пункта. Акциите на Samsung Electronics поскъпнаха с над 10% до рекордно високо ниво.

В Япония Nikkei 225 се повиши с 0,91% до 66 934,33 пункта, а Topix спадна с 0,42 пункта и затвори на 3940,7 пункта.

В Австралия S&P/ASX 200 остана без промяна на ниво от 8729,4 пункта.

Цената на акциите на SoftBank Group се повиши с 14%, след като в неделя конгломератът обяви планове да инвестира 45 млрд. евро през следващите пет години в изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект във Франция.

Индексът Hang Seng се покачи с 0,86% в последния час на търговия в Хонконг, докато китайският CSI 300 отбеляза спад от 0,98% и приключи сесията на ниво от 4844,26 пункта.