Съюзниците предупредиха САЩ - разделението ограничава възпиращата сила

Заплахите излизат извън регионите и сътрудничеството е по-важно отвсякога, коментираха съюзниците на САЩ по време на конференцията "Диалогът "Шангри-Ла" в Сингапур, пише АР. Призивите бяха за единство, защото разделението и критиките на Вашингтон към най-близките си съюзници ограничават възпиращата сила на коалициите.

"Разделението отслабва възпирането, единството го засилва", каза японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми. Той допълни още, че приветства ангажиментите на САЩ към Тихоокеанския регион, но допълни, че ако има разминавания между силите със сходно мислене, със сигурнос ще се появят сили, които ще възприемат това като възможност.

Позицията на Нидерландия също е за заслване на сътрудничеството, защото заплахите излизат извън регионите - във войната в Украйна Русия включва дронове от Иран, войници и боеприпаси от Северна Корея и подкрепа на различни нива от Китай.

АР припомня, че преди конференцията американският президент Доналд Тръмп многократно критикува Европа. Министърът на войната Пийт Хегсет също не го спести по време на речта си в Сингапур, посочвайки че партньорите харчат много малко пари за отбрана, "разеяни от празна глобалистка реторика за международния ред, основан на правила".

"Можете да имате каквито правила искате и те са чудесни, но ако не можете да ги подкрепите с твърда сила, правилата не струват и хартията, на която са неписани", заяви още Хегсет и посъветва и азиатските държави да увеличат парите за отбрана.

В кулоарите германският началник на отбраната заяви пред Bloomberg, че Европа е готова да поеме повече отговорност за своята сигурност, но и че това ще отнеме време. Той поиска яснота и пътна карта, ако Вашингтон действително желае да се изтегли от Стария континент.

В своята реч Хегсет не спомена Тайван - точка на конфликт между Китай и САЩ, нито войната в Иран, въпреки че тя е ключова за Азия, защото държавите зависят от петрола, който преминава през Ормузкия проток.

На този фон Япония изглежда започва да променя своята политика на пацифизъм и първото проявление е вдигане на забраната за продажба на смъртоносно оръжие. Това предизвиква критики от страна на Китай, който заяви, че се "съпротивлява решително на безразсъдните ходове към нов тип милитаризъм".

За Токио тази критика е "иронична", идваща от страна с ядрени оръжия и стратегически бомбардировачи".

В региона са притеснени от коментарите за споразумение за конструктивни отношения, което е постигнато на срещата между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин. "САЩ могат да говорят с Китай по този начин в позиция на паритет, ако не и на превъзходство, но Филипините не могат", каза министърът на отбраната на Филипините Гилберто Теодоро-младши.

В Австралия са съгласни с тезата, че редът, основан на правила, трябва да бъде подкрепен от силата, но и също така настояват, че правилата днес са по-важни от всякога.