Гърция или Турция – коя от двете предлага по-изгодна почивка това лято?

От таверните на плажа до пакетните почивки – Гърция и Турция отдавна си оспорват титлата на най-изгодната лятна дестинация в Европа, но през 2026 г. балансът изглежда започва да се променя.

Турция все още предлага по-ниски цени за много туристи, но високата инфлация вдигна разходите в някои от най-популярните ѝ курорти. Това накара все повече турски туристи да се насочват към съседна Гърция, пише Euronews.

Туризмът между двете страни се е утроил – но само в едната посока. Гърците все по-често избягват високите цени в Турция, докато турските туристи се стичат към съседната страна.

Източници от дипломатическите среди посочват, че само гръцкото консулство в Истанбул в момента издава около 1300 визи дневно, като повечето от тях са за многократно влизане. Турците ги използват, за да посещават страната многократно както за почивка, така и за пазаруване, тъй като хранителните стоки и други продукти обикновено са по-евтини от другата страна на границата.

Но къде – в Гърция или в Турция, всъщност е най-добрият вариант за евтина почивка тази година?

Годишният доклад на Post Office Travel Money за семейните почивки класира европейските дестинации, където британските семейства могат да получат най-доброто и изгодно предложение за парите си. Последната му версия, публикувана в края на 2025 г., сравнява цените на 10 основни ваканционни продукта в 16 дестинации. Те включват напитки, закуски, обяд, вечеря и слънцезащитен крем.

Според доклада турският курорт Мармарис е най-евтината дестинация като цяло, изпреварвайки миналогодишния номер едно – Слънчев бряг в България.

Гърция също се представя добре в класацията, като островите Крит, Кос и Родос заемат съответно 7-о, 8-о и 9-о място.

Крит, най-големият гръцки остров, бележи особено рязък спад на цените, като разходите са спаднали с почти 8% в сравнение с предходната година.

Разбира се, трябва да се има предвид, че както Гърция, така и Турция са големи страни с безброй дестинации за почивка, така че цените могат да варират значително в зависимост от това къде отиват туристите.

Избирайте дестинациите си разумно

„Гърция в момента е наистина една от най-евтините дестинации за лятна почивка в Европа“, казва Катажина Хаутон, бранд мениджър в онлайн туристическата агенция eSky.com, пред Euronews.

„Една седмица на Крит, включваща полети, хотел и полупансион, започва от около 388 евро на човек – цена, която е трудно да се намери за почивка в Средиземноморието”.

В Турция all-inclusive пакетите често са по-изгодни. Според данните на eSky пътуванията до испанското крайбрежие Коста Дорада, Кипър и Слънчев бряг могат да се резервират на по-ниски цени в сравнение с подобни оферти в Турция, но страната все пак остава достъпна.

„Цените започват от около 524 евро на човек“, казва Хаутон, „което всъщност поставя Турция пред редица други популярни летни дестинации“.

Слабата турска лира и относително ниските оперативни разходи означават, че Турция може да предложи значително по-ниски цени от Гърция при сравними условия, особено за хотели, ресторанти и екскурзии. Това е така, въпреки че инфлацията в страната се ускори значително през последните години, което означава, че тя вече не е толкова изгодна дестинация, колкото беше преди няколко години.

В Гърция острови като Миконос и Санторини са известни с високите си цени, които продължават да се повишават, тъй като търсенето расте. Въпреки това страната все още може да предложи добра стойност извън най-скъпите си дестинации, като острови като Кефалония, Родос и Лефкада често предлагат по-достъпни алтернативи.

Така отговорът на въпроса в коя страна летната почивка е по-евтина вече не е толкова ясен, колкото беше някога.

Турция все още печели по отношение на цената на all-inclusive офертите и ежедневните разходи в много курорти, но Гърция все повече доказва, че не е непременно само луксозна дестинация, особено извън най-известните си острови.

В крайна сметка и двете дестинации могат да предложат изгодна почивка в Средиземноморието през 2026 г. Номерът е да се избягват най-популярните дестинации и да се знае къде парите ви ще стигнат за най-много неща и най-дълго.